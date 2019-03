Steun voor Muziekgebouw

Opinie Daar gaan we weer met de woning­markt

12:06 De auteur van dit artikel is Pieter van Santvoort. Hij is nieuwbouwspecialist bij Van Santvoort Makelaars in Eindhoven en lid van de landelijke klankbordgroep woningmarkt bij de NVM. De inkt van de handtekeningen onder de woondeal Eindhoven-Helmond was nog niet droog of er was alweer een landelijke politicus die sterkere overheidsregulering van de woningmarkt bepleitte. Dit keer was het Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij wil particuliere beleggers op de woningmarkt ontmoedigen met een hogere overdrachtsbelasting. En starters bevoordelen door ze vrij te stellen van die belasting.