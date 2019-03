Stop met tegenliggen bij Muziekgebouw

Column Met een boek in een andere wereld belanden

10:01 Soms, heel soms lukt het nog, me helemaal te verliezen in een boek. Dat ik zó in het verhaal zit dat de wereld om me heen niet meer bestaat en er in feite ook niet meer toe doet. Dan is het gevoel weer terug dat ik had toen ‘Old Shatterhand’ van Karl May op mijn spillebeentjes lag. Of de kakelverse Donald Duck.