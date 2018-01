Succes Finnen is geen toeval

OPINIEWeinig lessen en een breed aanbod, het kan, zo bewijst het onderwijs in Finland al jaren. Ruud Thelosen is docent aan Fontys Hogescholen. Ook hij is overtuigd van de 'Finse methode'. In zijn opiniestuk gaat hij hier dieper op in.

Al jaren scoren Finse leerlingen in de internationale PISA-onderzoeken uitzonderlijk goed. Niet alleen in de exacte vakken, maar ook op het gebied van de talen. Dat kan geen toeval zijn. Dus zijn programmamakers, beleidswetenschappers van het ministerie van Onderwijs en onderwijsadviesraden naar Helsinki gegaan om te achterhalen hoe het Finse onderwijssysteem eigenlijk georganiseerd is. Feitelijk is het staatsonderwijs, want alle scholen vallen onder dezelfde wetgeving en particuliere scholen zijn niet toegestaan. Eigenlijk zijn alle scholen gelijk en is er geen verschil tussen dorps- en stadsscholen of tussen scholen in rijke of arme buurten.

'De beste school is de meest dichtbij gelegen school' is een uitspraak van een Finse leerkracht in de documentaire van Michael Moore. Zelfs in de Verenigde Staten is het hoge onderwijspeil van Finland opgevallen. In de jaren zestig stonden de VS nog op gelijke voet met Finland, nu is er een wereld van verschil. De VS staan op een 29e plaats en Finland op nummer 1. Dat is mede te danken aan het overheidsbeleid dat rigoureus is veranderd. Documentairemaker Moore is naar Europa gekomen en heeft in Finland gesprekken gevoerd met leerlingen, leerkrachten en directieleden van scholen. Zijn documentaire Where to invade next? was op 5 januari te zien op NPO3.

Belangrijke verschillen

In het basisonderwijs in Finland wordt maximaal 20 uur per week les gegeven. Dat betekent per dag maximaal 4 uur. Als Moore middelbare scholieren bevraagt hoeveel huiswerk ze maken, blijkt dat niet meer dan 15 à 20 minuten per dag te zijn. Als hij vraagt hoeveel vreemde talen ze krijgen, blijkt dat drie doorsnee is. Voor Moore is dat onbegrijpelijk, omdat vreemde talen juist veel woordjes leren betekent en dus tijd vergt.

Een ander belangrijk verschil is het grotendeels afwezig zijn van multiple choice- toetsen. Dat is iets dat in de VS veelvuldig voorkomt. Finse scholieren moesten er zelfs om lachen: 'Je moet niet raden naar het goede antwoord, je moet het gewoon weten'.

In de documentaire kan Moore vragen stellen aan alle leerkrachten. Verschillende mensen geven aan dat kinderen ook moeten kunnen spelen, sporten, ontspannen, sociale contacten ontplooien. Dat komt het leren juist ten goede. In dit onderwijs is ondanks de weinige uren toch ruimte voor meerdere vreemde talen, muziek, kunst, poëzie, toneel en gym. Een wiskundeleraar zegt dat hij graag wil dat 'kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en vooral gelukkig worden'. Het kind staat centraal in zijn/haar ontwikkeling en niet de eisen van de samenleving of overheid. Dit streven staat ook centraal in het vrijeschoolonderwijs.

Wat in de documentaire niet naar voren kwam, is dat er ook geen centrale schriftelijke examens zijn zoals CITO of Centrale Eindexamens. Er zijn ook geen vastgestelde eindtermen of einddoelen, want de Finse overheid bemoeit zich niet inhoudelijk met het onderwijs. De scholen zijn 'vrij' het onderwijs naar eigen inzicht in te richten zonder controle van de onderwijsinspectie/overheid. Een belangrijke eis is wel dat leerkrachten de hoogste opleiding hebben, namelijk een universitaire. Leerkrachten worden ook heel goed betaald en hebben een hoog aanzien.

Paradox

Er is kennelijk sprake van een paradox. Hoe kan het dat de onderwijsresultaten, ook op de cognitieve vakken, in Finland zo uitzonderlijk goed zijn, terwijl ze weinig les geven, een heel breed programma aanbieden en weinig controleren en toetsen? Dat kan toch niet, dat is toch een utopie?