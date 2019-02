Treurige bestuurscultuur in Valkenswaard

OpinieDe auteur van dit artikel is Rikkert Visser, fractievoorzitter van de VVD in Valkenswaard. Als volksvertegenwoordiger namens de VVD heb je vaak wat uit te leggen. Je krijgt lacherige opmerkingen op feestjes als er weer een lijstje met schandalen is gepubliceerd. Met toch een serieuze ondertoon van spot: de VVD staat weer bovenaan. Niet leuk, wel waar, de feiten liegen niet. Hoewel: op gemeentelijk niveau staan de lokalen één op de booboo-lijst, maar je kunt die moeilijk allemaal op dezelfde hoop gooien.

Als je als VVD'er actief bent in Valkenswaard zijn de grappen al helemaal niet van de lucht. Valkenswaard, da's toch net als België in de jaren 50? Bij jullie wordt alles toch gewoon in de kroeg geregeld? Het liefst zou je zeggen: 'Dat was vroeger'. Maar is dat wel zo?

Ongeveer een jaar geleden pakte deze krant flink uit met artikelen over integriteit van bestuur in Valkenswaard, vooral gericht op één persoon en - gelukkig voor ons - geen VVD'er. Het zorgde even voor flink wat consternatie in onze gemeente. Er werd zelfs een commissie van externe zwaargewichten aangesteld om de kwestie te onderzoeken, wat resulteerde in een dik rapport. De gemeenteraad gaf de burgemeester de opdracht om de aanbevelingen van de commissie De Cloe verder uit te werken en te verwerken tot een voorstel.

Goede zaak, zou je zeggen, maar na negen maanden van stilte kwam er niet meer dan een update van al bestaande formele regels. Terwijl de commissie De Cloe toch duidelijk aangegeven had dat het pijnpunt met name in de bestuurscultuur lag en ligt. In haar rapport stond met zoveel woorden dat betreffende persoon 'niet anders deed dan wat in Valkenswaard gebruikelijk is'. Intussen blijft alles hetzelfde.

Wij, als VVD, hebben meteen aangegeven dat wat ons betreft het hele stuk opnieuw moest. De fractievoorzitter van het CDA, Davey Gerlings, probeerde tijdens de raadsvergadering met een amendement nog iets van het stuk te maken.

De bestuurscultuur is echt niets om trots op te zijn. De burgemeester hanteert graag en vaak het middel 'besloten vergadering'. Besloten, dat is dus geheim, buiten het zicht van iedereen. Visiestukken van het college worden vooraf al door de coalitie met amendementen platgelegd, vooruitgeschoven, zodat er weer geen beslissingen genomen hoeven te worden. 'Zorgvuldigheid' wordt synoniem aan 'stiekem'. En waar de fractievoorzitter van de grootste partij in discussies graag verwijst naar de bede die bij aanvang van elke raadsvergadering wordt uitgesproken, is dit altijd naar het woord 'respect' als repliek hem weer niet bevalt, nooit naar 'en dat wij goede democraten zijn'.