Mijn EDHoe ga jij dit jaar Kerstmis vieren, vroegen wij onze lezers. Wordt het een feest vol tradities? Of is het dit jaar anders? De reacties getuigen van veel traditie, of veel herinneringen aan de traditionele kerst van vroeger. Ook stuurden lezers mooie gedichten in. De redactie wenst u mooie dagen en veel leesplezier toe!

Nostalgie

Es de dage korter worre,

en de naagte lang en kaaw,

wor ik altijd blij van binne, umdek van de Kerstdaag haaw.

Want vruuger begonne de Kerst vur ons,

mi no de nachtmis worstebrood eten,

en ik zal m'n leven lang, de sfeer van toen nie mer vergeten.

Ons moeder ha de toffel klaar,

en alles rook, zo est moes ruike,

mar nee, ge moet nog efkes wachte , vur da gullie iets got gebruike.

We gon uurst bidde, zin dan onze Vadder,

en loat ik ut nie merreke,

degge begint zonder gebed, ge bent verdorie gin verreke!

We han dan efkes niks te missen,

en genoten van ut samen eten,

ware de kaaw, de mis en lang zitte, al wir hillemol vergeten.

En no ut ete zonge we same,

van dieje Stille Heilige nacht,

en al die harde kinderstemmen, klonken dan zuiver en heel zacht.

't Waar ut eten, ut waar ut zinge,

't waar de mis , zo in de naagt,

des wor ik in dees donkere daag, nogal es oit on heb gedaagt.

En al doen we mi de Kerst,

tiggeworrig un vijf gangen diner,

't kan verdorie toch nie tippe.......... on dieje Kerst van lang gelee!

Ria Hulsen, Sint-Oedenrode

Volledig scherm Oma Alda viert dit jaar kerstmis zonder opa die zo lekker kon koken. © alda van leeuwen

Alles zal anders zijn dit jaar

Met negen kinderen en vijftien kleinkinderen was het altijd op een van de kerstdagen ‘zoete inval’ bij ons. We haalden boodschappen in huis en mijn man maakte elk jaar een grote pan met heerlijk stoofvlees wat hij op een ouderwets oliestelletje gaar liet worden. Genoeg voor iedereen! De kleinkinderen kropen om ons heen, maar iedereen genoot en het was een gezellige boel.

Nu zijn de meesten zelf opa en oma en vieren het ook met hun kinderen en kleinkinderen. Wij schoven dan op onze beurt bij hun aan. Anderen gingen op vakantie.

Maar dit jaar is alles anders. Opa die zo lekker kon koken, is er niet meer! Voor het eerst zonder hem is vreemd. Pas een half jaar geleden is hij gestorven, met alle negen kinderen en ‘aanhang’ om hem heen hebben we afscheid genomen. Nu ga ik met mijn jongste dochter en haar familie en vrienden naar Oostenrijk en ga ik genieten van de sneeuw en hopelijk de zon. Het zal best vreemd zijn, maar toch ben ik blij dat ik op deze manier de kerstdagen door kan brengen.

Ik ga genieten! Aan iedereen wens ik prettige feestdagen!

Alda van Leeuwen, Eindhoven

'Kerstgevoel in Paterskerk een van mijn mooiste ervaringen’

We hadden zin in een andere kerst en onze kinderen hadden het voor het zeggen. Het was december 1987 en het weer was bar en boos in ons kikkerlandje. De keuze viel op Amerika en onze eerste verblijfplaats was New York. De ultieme plek om het kerstgevoel op te snuiven was het wereldberoemde ijsbaantje, hartje New York bij Rockefeller Centre. Onze kinderen keken hun ogen uit naar de wolkenkrabbers en limo’s en in een ijzige kou waagden zij zich op de gladde ijzers.

Kerst in Amerika is het hoogtepunt van kitsch, geen kerstkindjes in stalletjes, maar opgeblazen kerstmannen in arrensleden met nep-rendieren en alles overgoten met een vette saus van schreeuwende kerstsongs. Eenmaal in Florida aangekomen, was het nog een graadje erger: de temperatuur was inmiddels opgelopen naar zo’n 20 graden, maar desondanks werd het door tuinen omringde hotel omgetoverd in een winterlandschap met heuse nepsneeuw. Kitsch hoort nu eenmaal bij Amerikanen en dat word je als nuchtere Nederland wel erg duidelijk gemaakt tijdens de feestdagen.

In Nederland vieren wij het kerstfeest veel ingetogener: tijdens de viering in de nachtmis met daarna in het holst van de nacht worstenbroodjes en kerststol en voor iedereen een eigen kaarsje. Als ‘sanghertjes uyt die Haaghe’ zongen wij in de Paterskerk tijdens de nachtmis in een prachtig versierde kerk. De combinatie van gezang, wierook en kaarslicht zorgde voor een onvergetelijke kerstervaring.

Inmiddels zijn de paters Augustijnen met pijn in het hart vertrokken uit Mariënhaghe en krijgt de Paterskerk en het klooster een andere bestemming. Tijden veranderen, dat houdt niemand tegen, maar het bijzondere kerstgevoel in de Paterskerk is in mijn geheugen gebeiteld als een van mijn mooiste ervaringen.

Ben Geerts, Eindhoven

Volledig scherm Rien en Tamara van de Voort vieren kerst met zijn tweetjes. © -

Feest van welbehagen

Zalig kerstfeest voor iedereen

Visite komt er al jaren geen

Wij vieren kerstmis nu met z’n twee

en zijn zo samen ook tevree

De kinderen zijn naar het buitenland

en vieren kerst daar op het strand

Het is een feest van welbehagen

zodoende kunnen wij hen niet vragen

Met kerst denken wij nog het meest

hoe Kerstmis bij ons vroeger is geweest

De kinderen waren toen allen thuis

we zetten een kerstboom in ons huis

Wij zorgden voor het lekkere eten

dat zal ik nimmer ooit vergeten

Er waren broodjes, bloedworst en konijn

wat kon het in huis toen gezellig zijn

‘s Avonds spelletjes, of werd gekaart

Maar je weet hoe dat meestal gaat

Wanneer een kind vals deed spelen

kon men met kerst ook moeilijk velen

Er werd dan een biertje ingeschonken

Limonade of een wijntje bij opgedronken

Chocola, pepernoten en speculaas

Wat er nog over was van Sinterklaas

Nu zitten we ‘s avonds met z’n twee

met kerst te gapen voor een breedbeeld tv

Dan kijken we elkaar plots aan

Laat ons maar naar het bed toe gaan!

Rien van de Voort, Helmond

Volledig scherm © Annet Tromp - Bekker

De voorpret kan beginnen

Kerst is echt iets waar ik het hele jaar naar uit kijk. Na mijn verjaardag (23 december) kan de voorpret echt beginnen. Eerste kerstdag komen mijn schoonouders eten en tweede kerstdag mijn ouders. In ons nieuwe huis! Voor het eerst daar de kerstboom zetten en Kerstmis vieren, heerlijk! De menukaarten zijn al gemaakt evenals het boodschappenlijstje, ik kijk ernaar uit!

Daniëlle Veraart, Eindhoven

Volledig scherm mijn ed thea mansvelders © Annet Tromp - Bekker

Kerstmis

Ieder jaar met Kerstmis geniet ik weer, op mijn eigen manier. Eerst op 24 december, om 19.00 uur naar cultuurcentrum Den Draai hier in Zeilberg. De samenkomst met al die Zeilbergse mensen (en omstreken) is zo mooi dat mijn kerstfeest al niet meer stuk kan. Iedereen heeft dan tijd om met elkaar een praatje te maken. Dan is er warme chocolademelk en worstenbroodjes. En als ik heel eerlijk ben, geniet ik hier veel meer van dan voorheen in de kerk. Onze kerk is alweer jaren gesloten; nu kun je er gaan sporten, met al die heiligen op de achtergrond.

En als ik dan na die warme bijeenkomst in Den Draai naar huis wandel voel ik me zo gelukkig... Kom binnen, de kerstverlichting me tegemoet. Het is lekker warm binnen, laat het zoals het is. Ik ben een tevreden moeder en oma, ‘grutje’, overoma.

De volgende dag, op 25 december, wandel ik naar mijn oudste zoon; hij is een kerstkindje en daar ga ik dan altijd eten. Dat is een jaarlijkse traditie. En dan, na de middag, komen mijn andere twee zonen, met hun vrouwtjes. Dan kunnen wij met ons allen genieten. Ik geniet van de tevreden uitstraling van mijn jongens en aanhang.

Een trotse moeder en oma uit de Zeilberg,

Thea Mansvelders-Vullings

Een geweldige kerst zonder gedoe

Op eerste kerstdag hebben wij het heel rustig, want dan zijn twee van onze kleinkinderen naar hun vader. Hun moeder, onze dochter, is dan bij de familie van haar vriend. ‘s Avonds gaan we gezellig met vrienden uit eten.

Op tweede kerstdag zijn ze allemaal hier: mijn kinderen, kleinkinderen en schoonzoon. Na de koffie met iets lekkers erbij, is het cadeautjes uitpakken. Als we daarna ook gezellig spelletjes hebben gedaan, gaan we eind van de middag gourmetten. Daarna gaat iedereen voldaan naar huis. Een geweldige Kerst zonder gedoe en heel gezellig.

Rina van Esch, Nuenen

Volledig scherm De eigengemaakte kerststal van de familie Princen. © Marie-Justine Princen

Kerstverhaal

Kerstmis, van oudsher het feest van de geboorte van Jezus. Het feest van ‘Vrede op aarde aan de mensen van goede wil’. Toen wij kinderen waren, werden de kerststal en de boom de avond voor Kerstmis gezet. ’s Morgens voor ons kinderen een wonder van schoonheid. De grote ouderwetse kerststal en de boom, helemaal met zilveren ballen en fantasievoorwerpjes, zoals een trompetje, een vogeltje en een engeltje. En natuurlijk, echte kaarsjes. Toen wij in de tienerleeftijd waren, in 1955, hadden we geen kerstgroep meer. Die was gesneuveld bij de vele verhuizingen. Daarom vatten onze ouders het plan op samen met ons te gaan knutselen. De grote eetkamertafel vol met plankjes, ijzerdraad, watten, verbandgaas, kaarsvet, verf en lapjes stof. Het werd een prachtige groep. Het kindje in doeken gewikkeld, Maria in hemelsblauw, de rijke koningen, schaapjes.

Sinds dat jaar heeft onze stal altijd gestaan. Eerst natuurlijk in ons ouderlijk huis en later bij mij. Nog steeds dezelfde kleertjes van toen. Wel regelmatig wat opgekalefaterd, want op zolder hadden er muizen aan geknabbeld.

Dit jaar zullen we de groep moeten missen. Hij is opgeslagen vanwege een verhuizing en tijdelijke huisvesting. Het volgend jaar kunnen we er weer van genieten. Dit jaar vieren we het kerstfeest sober en in gedachten zijn we bij onze ouders die ons de rijke traditie van het kerstfeest meegaven. De nachtmis, daarna de sfeervolle ontbijttafel met de beschuit met muisjes, de worstenbroodjes, de Weihnachtstoll en vooral de mooie grammofoonplaat met de oude kerstliederen.

We wensen iedereen een vredig kerstfeest met mooie herinneringen.

Marie-Justine Princen-Michels, Waalre

Volledig scherm Het kerstverhaal onder de kerstboom. © Winfred Laudy

Een feest om te bouwen

Een boom zonder stal is niet af. Met natuurlijke materialen bouw ik daarom al jaren het kerstverhaal onder de boom. Ieder jaar anders, ieder jaar een feest om te bouwen en een maand te genieten.

Winfred Laudy, Son

Mijn kerst verandert met mijn leven mee

Wat er zo speciaal is aan mijn kerst? Nou, door de jaren heen is mijn leven veranderd en daarmee veranderde mijn kerst ook! De jaren van mijn jeugd heb ik kerst gevierd in het gezin waar ik geboren ben. Met familie en heerlijk eten, gekookt door mijn moeder. En wie kookt er nou lekkerder dan je moeder!

Toen kwam er een liefde in mijn leven en vierde ik kerst in een ‘vreemd’ gezin, met andere gezinsleden en ander eten. Ook lekker, maar anders. Gelukkig werden we de andere kerstdag weer gewoon bij mijn vertrouwde gezin verwacht, met het bijbehorende vertrouwde eten!

Helaas stierf mijn moeder veel te vroeg en zaten we met één persoon minder aan de kersttafel, met eten dat niet gekookt was door mijn moeder, maar door mijn zusjes en mijzelf. Jammer genoeg kook ik niet graag en zeker niet met liefde en dat proef je!

Na een tijd verdween die eerste liefde uit mijn leven en vierde ik kerst met vrienden. Een hele andere setting, maar omdat het zonder verplichtingen was, misschien wel zeker zo gezellig!

Er kwam een tweede liefde in mijn leven, met bijbehorend gezin en kerst werd wéér anders! Met andere mensen en nieuwe gewoonten die gemaakt moesten worden. Dat was wel even zoeken, voor allemaal!

En nu is ook die liefde weer weg en dit jaar vier ik kerst (bijna) alleen. Geen verplichtingen, geen speciale kleding en zeker geen speciaal kerstdiner. Dit jaar neem ik gewoon iets uit de magnetron. Lekker gemakkelijk!

Teruglezend ben ik erg benieuwd naar mijn toekomstige kerstfeesten, wie weet wat zij mij nog zullen brengen!

Rian van Zeelst

Kerstmis bij Lunetzorg

Vinden jullie ze ook zo mooi

Al die schitterende lampjes overal

Zilver rood en goud glinsterend

Hun licht in elke kerstbal

‘t is de mooiste tijd van het jaar

Want kerstmis komt er weer aan

Zagen jullie buiten ook al de

Zelfgemaakte kerststal staan

In de kribbe op wat hooi ,ligt

Het kindje Jezus te slapen

Maria en Jozef knielen in het hooi

Zie je ook de herder met zijn schapen

De os en de ezel zorgen samen voor

’n beetje warmte in de stal

Zodat het kindje onder Maria’s

omslagdoek ,geen kou krijgen zal

Maar kijken jullie ook eens even

Boven de stal naar de ster

Zijn licht straalt ook voor jullie

Kijk je ziet hem al van ver

Hij wenst alle mensen van Lunet

’n mooi kerstfeest met elkaar

Geniet maar samen van de lichtjes

En maak van 2018 ’n gelukkig

Maar vooral ’n gezond en vrolijk jaar



Dank aan alle mensen die zich ook dit jaar

Weer ingezet hebben voor de mensen die bij Lunet zorg Wonen

Anny v.d. Looij, Bergeijk

De komst van het licht vieren

Kerst & kitsch, het is niets nieuws. Alleen de invulling , de vorm, verandert en dit zal, in het belang van de ondernemers, zeker nog wel een tijd zo door blijven gaan.

In vroeger eeuwen werd op 25 december het feest van het onoverwinnelijk licht gevierd, het natuurlijke keerpunt van het minste naar het grootste licht. Om dit keerpunt, 25 december, wordt de geboorte van Christus ook nog steeds gevierd. In onze tijd zie je de betekenis van de overwinning van de zon op de duisternis, steeds minder accent krijgen. Er is zoveel kunstlicht dat het daglicht niet meer opvalt.

Veel mensen denken inmiddels zo verlicht te zijn dat ze welk licht dan ook overstijgen. Daarmee is hun vieren de zuiverste vorm van kitsch, een laatdunkende benaming voor werkelijkheden die worden gekenmerkt door sentimentaliteit.

Geef mij maar het gezinsfeest met kinderen en kleinkinderen bij een kitscherig kerststalletje en een rijk versierde en verlichte kerstboom, als middelpunt van de viering van de komst van het licht.

Louis Barten, Aarle-Rixtel

Volledig scherm De Vossenbeemd. © H. Kuypers

De kerstnacht

Precies weet ik de jaartallen niet meer. Erg belangrijk zijn die ook niet, want medio jaren 50 van de vorige eeuw verschilden de kerstvieringen niet zoveel in de ouderlijke boerderij. Die stee lag eenzaam aan de Vossenbeemd in het zuidelijke Aa-dal van Helmond. De kinderen die mee mochten naar de nachtelijke kerkdienst, stonden al ruim vóór de vertrektijd met rode koontjes in hun zondagse kloffie te wachten op het "Kom we gaan" van vader Jacob.

Ons moeder bleef thuis om op de jongsten te passen terwijl ze ondertussen achter het fornuis in de woonkeuken de kersttafel voorbereidde. De gezamenlijke wandeltocht voerde over pikdonkere zandpaden en halfverharde wegen naar de RK St. Annakerk in de Helmondse wijk Oliemolen. Meestal vroor het en soms lag er sneeuw. De plechtige hoogmis begon precies om 24.00 uur. De pastoor ging voor en hield met opgeheven vinger zijn kerstpreek. Een dirigent zorgde voor samenzang dat meestal begon met het 'Nu zijt wellekome'. De parochianen, die verplicht en met een nuchtere maag waren opgekomen, gingen ter communie, terwijl intussen 'De herdertjes lagen bij nachte' door de kerk galmde. Na de zegen 'Gaat U allen heen in vrede', stroomde de kerk leeg.

Ook wij snelden naar huis om de hongerklop te bestrijden. Daar wachtte de kerstdis, vol met schalen gebraden wild. Kijkend naar de fotolijst van de Vossenbeemd komen de herinneringen in deze kersttijd weer naar boven. Vooral tijdens het kerstdiner als een van mijn kleinkinderen - met een knipoog - weer zal vragen: "Opa, hoe ging dat vroeger ook alweer?"

H. Kuypers, Helmond

Volledig scherm De neon kerstboom. © Johan Stribos

Dit jaar een neon kerstboom

Een paar tradities zoals de familie bezoeken en het kerstdiner houden wij natuurlijk in stand. Een standaard kerstboom hebben wij liever niet. Dit jaar hebben mijn vriend en ik een UV blacklight spot gekocht en zijn we buiten op een grasveldje drie dagen met neon verflak in de weer geweest. Net op tijd klaar voor de sneeuwstorm... onze neon kerstboom! De vraag is alleen, hoe gaan we dit volgend jaar overtreffen?

Johan Stribos, Eindhoven

Volledig scherm © Ine Pulles

Kerstmis met een thema

Deze kerst vatten we de koe bij de horens. Kerst vieren wij met 4 generaties: onze tante van 87 (de enige nog levende zus van mijn moeder) , en wij: 5 kinderen plus partners en onze kinderen, en twee vierdegeneratie kindjes. Dat zijn er 29. En op de één of andere manier hebben we daarbij bijna altijd wel een gast aan tafel: altijd plek in de herberg.

Kerstavond is dé avond. In de herfstvakantie beginnen de eerste voorbereidingen. Er wordt gebrainstormd en een thema bedacht. Daar draait het om, het THEMA. Zo hadden we het ‘landenthema’, gebaseerd op de landen waar iedereen het afgelopen jaar was geweest voor studie, vakantie of werk. Het ‘1000-en-één-nacht-thema’, waarbij we voor de sfeer de kerstboom op een vliegend tapijtje aan het plafond hadden gehangen en het ‘wildthema’ dat op allerlei manieren geïnterpreteerd mocht worden.

Degenen die op 24 december ’s middags al kunnen, komen rond 16.00 uur. Als dat in een weekend valt, is dat bijna iedereen. Mijn schoonzusje zet iedereen aan het werk. De inkopen zijn gedaan, rest ‘slechts’ de bereiding. Weldra begint het overal te geuren, stijgt de temperatuur en komt de stemming er in, mede door de glühwein. Ondertussen worden de tafels opgezet en alles feestelijk gedekt.

Nadat iedereen zijn of haar feestkleding heeft aangetrokken, kan het diner beginnen. We zijn dan inmiddels úren verder. We zijn er trots op en vinden het geweldig fijn dat we dit al zoveel jaren met de hele familie samen doen. Dit jaar moeten we onze eigen boontjes doppen: u raadt het al, het thema…?

Ine Pulles, Wintelre

Volledig scherm De witte kerstboom. © A. van Gerwen

Het boompje en de kerststal

Mijn zusje en zwager hadden een boompje in de tuin dat helaas was doodgegaan. Ik zei: "Als je hem eruit haalt mag ik hem dan hebben?" Ze snapte er niets van, dus ik zei dat ik het zou laten zien als het Kerstmis was. Het boompje werd wit gemaakt, ik heb er allemaal oude ballen in gehangen - zelfs nog van ons thuis. Dus zo heeft het boompje toch nog een tweede leven gekregen. Want we halen het zeker al zeven jaar met kerst naar boven toe.

Ik vond het als kind heel interessant als je in de kerk bij de kerstgroep stond. Ja en dat engeltje-knik waar je dan vijf cent indeed. Maar je werd groter, kreeg verkering, ging trouwen en dan bouwen. Geld om een kerstgroep te kopen was er niet meer. Té duur. Maar de mevrouw waar ik werkte, zei: "Wij hebben een kerstgroep maar die is bij onze dochter. Zij zet hem toch nooit neer. Ik zal hem wel terugvragen."

Zo gezegd zo gedaan. Wat waren wij blij! Vanaf die dag denken wij nog steeds aan het gulle geschenk en staat hij ieder jaar te pronken op ons dressoir. Het kindje Jezus ligt er los in en werd er vroeger om twaalf uur ingelegd. Er staan ook letters in de beeldjes. Helaas weet ik niet wat die betekenen: GLV. Ik denk dat de kerststal toch wel al honderd jaar oud is.

A. van Gerwen

Vanaf mijn kindertijd kan ik mij herinneren dat het de gewoonte was met Kerstmis konijn te eten, zelf vetgemest. Hun namen waren Bairke en Hansi. Toen mijn moeder op leeftijd was, heb ik het overgenomen, wat mij best goed afgaat. Nadat mijn moeder overleden was, ben ik Konijnendag gaan organiseren voor mijn twee broers en schoonzussen.

We kijken allemaal naar Kerstmis uit, en het hele jaar door maken wij grapjes over Konijnendag. Als wij in een restaurant de kaart voor ons hebben, is het ‘Nee geen konijn! Die is het lekkerst bij onze zus’.

En dan is het zover. Om 15 uur koffie met vlaai of taart, dan een aperitiefje, de tafel gedekt zoals bij mam. En allemaal verhalen over thuis, hoe lekker en goed ze kon koken. Ze was een keukenprinses.

De vooraf zelfgemaakte ossenstaartsoep: veel werk maar genieten. Gemarineerd konijn, azijn, ui, water en rode wijn. Gekookte aardappelen, spruitjes, appelmoes en rode kool. Dessert, ananasbavarois en koffie met een likeurtje.

De herinneringen aan vroeger die ter tafel komen, zijn van onschatbare waarde. En dan het plezier wat ik beleef tijdens de bereiding. Mam kijkt mee over mijn schouder en af en toe pink ik een traantje weg.

Dit is de mooiste tijd van het jaar, gezellig samen zijn. Wij hopen dit nog lang samen te kunnen doen. Na de kerstdagen ga ik dit de kinderen van mijn broers ook leren. Mams recept mag niet verloren gaan!

Marjo Moorlag Hamans, Eindhoven

Volledig scherm De oude kerstballen krijgen we een plaatsje. © Els Hendriks

Kerstnostalgie

Ze maakten deel uit van onze huwelijksdroom

En begonnen de eerste kerst in Bergen op zoom

Ik weet nog goed dat we deze kerstballen kochten

Toen we in de jaren zeventig een kerstmarkt bezochten.

Ze waren niet alleen mooi, maar ook met velen

En moesten de boom met zilveren ballen delen

En al brachten ze in de loop van de jaren geluk

En viel er bij het optuigen of verhuizing eentje stuk.

Ze hingen hoog in de boom voor grijpgrage handjes

Ze waren bij de kerstdagen met een verdrietig randje

Ook bleven ze weleens een aantal jaren in de kast

Omdat er een andere kleur of trend in de mode was.

Maar nu heb ik gelukkig, er nog een paar bewaard

En zijn ze na bijna vijftig jaar nog lang niet verjaard

Ik gebruik ze al het grootste deel van mijn leven

Dit jaar ga ik ze een mooi en bijzonder plekje geven.

Els Hendriks, Helmond

Een tijd om nooit te vergeten

Ook ik vier kerst dit jaar met een hele oude, maar wel mooie kerststal van vroeger. De tafel wordt weer met het damasten tafellaken gedekt, met het oude servies. Nostalgie!

Vroeger, rond de jaren 50, was ik nog een kind. Toen gaf kerst een andere beleving dan nu. Ook toen stond er al een grote, mooi versierde kerstboom. Met gekleurde lampjes en engelenhaar. Wat ik me nog het beste herinner, was de nachtmis. Midden in de koude, donkere nacht om 04.00 uur. Om 03.00 uur moesten we opstaan, want je moest vooral vroeg in de kerk zijn om plaats te hebben. De plechtige mis duurde lang, met een eindeloze preek.

Ondertussen zat ik aan de warme worstenbroodjes te denken die onze buurman, Klaas de bakker, al klaar had staan. Mijn oudste zus ging al voor het einde van de mis naar huis. Zij zorgde er voor dat de kolenhaard flink brandde en dat onze pantoffels er voor stonden. Wij kwamen immers thuis met ijskoude voeten. De koffie was gezet. De tafel was gedekt met damast en servies. De buurman had onze worstenbroodjes uit de oven gehaald en gebracht. Ik ruik ze nog, heerlijk! Vaak kwam er dan nog familie en zat iedereen met een kerstgevoel aan tafel. Gezellig was dat. Een tijd om nooit te vergeten.

Jammer dat de Vrede op Aarde, wat we toen en nu nog zingen, er nog steeds niet is.

Bea van Kempen, Oirschot

Nieuwe kerst

Uit een diepe slaap gehaald worden, met je blote voeten op het ijskoude zeil staan en je traag en tegen je zin in, aankleden. Een herinnering van meer dan 50 jaar geleden. Even later loop ik, nog slaapdronken, aan de hand van mijn moeder en samen met mijn broer en zusjes naar de nachtmis. Bij de kerkdeur krijgen we een kus van ons vader, die als bloemist de kerk heeft versierd en naar huis gaat na een hele lange werkdag van meer dan 20 uur.

Hij gaat niet naar bed, maar wacht op ons bij een gedekte tafel. De kaarsen branden wanneer we thuiskomen uit de kerk en er draait een klassieke kerstplaat. Beschuit met muisjes, een worstenbroodje, een kop thee en dan weer naar bed. Een sfeer die ik lang heb willen vasthouden, willen koesteren.

Mijn vader overleed echter heel jong en niets was meer hetzelfde, ook kerst niet meer. We deden ons best maar het voelde anders, leeg.

Eenmaal getrouwd, was voor mij ook kerst een hoogtepunt in het jaar. Maar de gordijnen bleven open. Om die overdag te sluiten, vond mijn partner belachelijk, terwijl het voor mij sfeerverhogend was. Ook de kerk speelde een steeds minder belangrijke rol in mijn leven, dus ook met kerst. Toen er kinderen kwamen, werd de kerstboom en het samenzijn belangrijker dan de nachtmis. Gezellig met elkaar puzzels leggen, lezen en muziek luisteren en natuurlijk het eten dat, naarmate de kinderen groter werden, feestelijker werd.

Dit jaar gaan we voor het eerst bij een van de kinderen kerst vieren, samen met onze twee jonge kleinkinderen. Ik weet zeker dat het heel anders zal zijn, maar de jaren hebben me geleerd te relativeren en het oude niet altijd maar te willen vasthouden en koesteren. Een nieuwe tijd met kinderen die er heel anders in staan. Prima, ik heb mezelf voorgenomen te gaan genieten van deze nieuwe kerst.

Ria Soetendal-van de Grint, Nuenen

Mijn kerstwens

Kerstmis een feest van licht en verwachting

Waar mensen de vrede nemen in achting

Maar zodra de duisternis is ingevallen

Gaat de wereld zich weer vergallen

Waarom niet altijd een feest van licht

Dat vraag ik mij af in dit gedicht

Dan zou de wereld heel anders zijn

En leden veel mensen niet zo’n pijn

Met deze kerstwens sluiten we het jaar af

In de hoop dat de vrede eens komen mag

Frans Meeuwis, Someren

Vrede

Vrede vrede vrede

weerklinkt in volle koren

en beiert in de winternacht

filtreert het bruut geweld

weerkaatst in hels gedonder

naar alle mensen om ons heen



Vrede vrede vrede

door engelen gezongen

toen het Kind geboren werd

maar in de wijde wereld

verwaait het vredeslied

wij, mensen horen niet



Vrede vrede vrede

bereiken wij elkaar

en laat ons samen het lied

van het Kind en vrede zingen

voor mensen in de wereld

maar ook hier voor elkaar

Ria van Amelsvoort, Dommelen

De kroamvisite

't Waar nog arig druk toen ’t kiendje Jezus waar geborre

al waar ut gin femilie die kwam kroamen diejen dag.

D’r stonne vrimde kerels toen hij in z’n kribke lag

van wie er inne waar, die ha z’n eige nie geschorre.

"Drie koningen zijn wij", ha’n ze gezeed en schonken mirre

en wierook, nou dè spul stonk zeuven uren in ’t rond.

Ne gouwe rammelaar was wat het ventje prachtig vond,

al had-ie meer gehad aan werme dekentjes en klirre.

De jonge moeder waar van de bevalling aan ’t bekomme

toen hil de kiet op stelten wier gezet dur nog meer volk.

Die herders zeeën allemaal: "Wa is ut toch ‘ne wolk!"

Zù schon, dè hunne valse Mechel glad vergat te grommen!

Gelukkig bleef dè mansvolk nie te lang meer op visite

Ze stommelden mi hond en al de kouwe nachtlucht in.

"Nou, houdoe en bedankt", riep Jozef namens het gezin

en meepesant vergat-ie wir hoe al die mannen hietten.

Intussen nam Maria Jezus teder in heur ermen,

ze viet hem aan haar borst en sloeg haar mantel om hun heen.

Zù pril nog waar dit moederke, mer toch wist ze meteen

dè alles wat ze doen kon was: haar kindeke beschermen.

Ze streelde zacht z’n bolleke terwijl hij lag te drinken,

zijn handjes en zijn voetjes; dat die ver in het verschiet

genezen en op water lopen zouwen, wist ze niet

mar efkes vuulde ze d’r hart zù zwaor of ut zou zinken.

Ach, wie een kiendje vasthoudt dè nog spartelt van plezier,

zou willen dè de wirreld onderhand wa bèter wier.



Hannelly Krutwagen-Lemmens

Het mooiste Brabantse kerstgedicht: Kerstmis in den hemel

Op 17 december won Anny van der Looij uit Bergeijk in Boxmeer de publieksprijs voor het mooiste Brabantse kerstgedicht in dialect. Ze is er zeer terecht heel blij mee en wenst iedereen hele fijne kerstdagen.

Rond deze teed vraog ik m’n aige wel is af

Zon ze nou in den hemel ok de verjaordag van Jezus viere

Ik zie dan in gedaachte mee Petrus vurrop

In ne lange pollonaise dur den hemel zwiere

Er schittere duuzende kleine sterrekes

En overal hange slingers van engelenhaar

Neffe de troon van God de vader, zitte in ne

Hendige stoel, Jozef en Maria dicht be mekaar

Sterrekoks maoke hemelse modder in de keuke

En doen extra veul krente be de rijstebrij

Ze bakke er ok goddelijk lekkere taart

Mee ne groote wolk slagroom derbij

Abdijbroeders brouwe en pruuve urst zelf

Van ’t heerlijk schuimend kloosterbier

IJverige engeltjes brenge de glaoze rond

Men toost op Jezus, iedereen hi plezier

’n groot orkest zit er ok in den hemel

Want ze hebbe daor muziekante zat

Er wordt gedanst en saome gezonge

Zonne goeie hebbe wij nog nie gehad

Mer dan kekt Jezus toch efkes dur ’t raomke

In de hemelpoort, naor de aarde en de mense

Waorvan de miste nie mir weete waorover ’t gi

Mer die mekaar toch ’n vrolijk kerstfist wense

Hij denkt nao, dan vraogt hij aon God de vader

Wa denkte, zou ik ’t beneeje nog inne keer uit gaon legge

Ach zoon zi God, bleft mer schoon in den hemel

Want as ge tegewoorig wa te vertelle het

Dan kunde de toch gewoon via facebook zegge

Anny van der Looij, Bergeijk

Kerstmis in spijkbroek

Monique Beukema uit Heeze draagt dit gedicht op aan alle cursisten van 'Creatief Schrijven' in Heeze.

Vier die Feestdagen

sfeer mooi

of must

er wordt gevreten

en gekust

dat stijlvol pak

of lucky look?

bij ons schittert :

de spijkerbroek !



Tóen Kerst in Frankrijk

c’etait

très bien

tafel vol met

pain et vin

warmte, gastvrijheid

een vriendschapsverzoek

beleefden wij :

in spijkerbroek !



Bespraken als velen

een echt

nieuw begin?

slank meer af

slik minder in

de toekomst, helder

zicht of zoek...

och, wij gaan door :

in spijkerbroek !

Gezellige dagen !

Monique Beukema, Heeze

Kerstmis

een wereld

gebukt

onder aanslagen

onder dreigingen

onder zoveel vormen

van geweld

mensen

ondergedompeld

in angst en twijfel

onzeker bestaan

kleurt de horizon

met donkere tinten

Kerstmis

een Kind

geboren in eenvoud

en menselijke warmte

wijst de weg

naar geborgenheid

naar veiligheid

naar houvast

naar vrede

Kerstmis

vernieuwend licht

in de nacht…