Tutu waarschuwde ons al voor het vluchtelingenprobleem

Column Opgewonden­heid over eten bevestigde alle clichés over zwaarlijvi­gen

10:00 In een interview vertelde een gezette operazangeres dat ze het al heel lang moe was op haar gewicht beoordeeld te worden en niet op haar stem. Ze had al vaak opmerkingen over haar gewicht gekregen (jouw kont vult de bühne), terwijl ze volgens eigen zeggen lekker in haar vel zat. Ze vroeg zich ook af waar anderen zich mee bemoeiden. Een collega zei ooit dat een stem het beste gedijt in vet. Ik weet niet of dat waar is, maar in de operawereld is een gevuld lichaam bepaald geen uitzondering.