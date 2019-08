De waarheid was dat ik bij het aanmelden verstrikt was geraakt in een door mezelf gecreëerd warrig web van accountnamen en wachtwoorden en het er vervolgens maar gewoon bij heb laten zitten. Maar ik doe mezelf graag intelligenter voor dan ik ben – in die zin zou Insta prima bij me passen want daar is iedereen mooier dan in het echt -, dus hield ik een betoog over de verderfelijkheid van het medium, de influencers die het bevolken en de opgepoetste zuurstokwereld die ze er creëren. Over hoe de mooiste plekken op aarde ten onder gaan aan mede door Insta-foto’s uitgelokt massatoerisme. Over hoe een avondje uit geen sociale activiteit meer is, maar een aangelegenheid tussen mens en telefoon.



Over jonge moeders die door influencers met baby’s denken dat ze er twee weken na de bevalling weer stralend uit moeten zien in een bikini. Terwijl de realiteit is dat je er na een bevalling nooit meer stralend uit zult zien in bikini, tenzij je de rest van je leven overschakelt op een dieet van louter smoothies van spinazie en gojibessen en dagelijks drie uur op een roeiapparaat doorbrengt. Iets dat mentaal alleen op te brengen is als je niet alleen gesponsord wordt door een sportschool en een gojibessenteler maar ook door een antidepressiva-boer.



Zelf ben ik ook nogal gevoelig voor het principe ‘het gras is altijd groener bij de buren’ , dus uit zelfbescherming is het beter Insta te negeren. Want voor je het weet zit je met flamingozwemband van de Action in een aftands en regenachtig bungalowpark terwijl Insta je eeuwige zon en een moderne vrijstaande villa had beloofd. Als je eenmaal gewend bent aan een leven met filters valt de realiteit zo rauw op je dak, lijkt me.