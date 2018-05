Verhongeren op dure grond: Grote grazers en zonnepanelen op landbouwgrond

Ik zag onlangs een discussie op de tv over de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van 5.600 hectare. Aanwezig was ook de architect van dit drama, Han Olff, ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is professor, dus je zou verwachten dat hij er verstand van heeft. Ik heb hem gegoogeld. Bovenaan staat de link naar zijn werkgever, RUG. Daar tref je zijn cv aan. Hij is in Groningen in 1982 begonnen als student en werkt er nog steeds, inmiddels als professor. Ik denk dat hij een beetje weggepromoveerd is. Veel staat er niet op zijn cv, hij heeft een beetje heen en weer gehuppeld tussen Wageningen en Groningen.

Olff houdt vol dat de Oostvaardersplassen een natuurgebied is, omdat daar veel dieren met hun jongen rond kunnen rennen, en dat is iets waar deze dieren - en dan citeer ik hem - vrolijk van worden. Hij vertelt er niet bij dat ze in het najaar en de winter niets te eten hebben totdat ze - gelukkig - afgeschoten worden. In februari en maart zijn per maand meer dan 1.000 grote grazers doodgegaan of afgeschoten.

Wettelijke eisen

Als een veehouder één van zijn dieren onvoldoende te eten geeft, gaat hij meteen op de bon. Ik vind dat er zo snel mogelijk een rechtszaak tegen de overheid opgestart moet worden om aan te tonen dat de overheid in de Oostvaardersplassen veehouder is en zich dus aan alle wettelijke eisen moet houden, inclusief ammoniakuitstoot van alle grazers. Hier ligt een taak voor LTO Nederland, omdat ook de landelijke veehouders hun verantwoordelijkheid moeten tonen.

En dan nog iets. Op de site boerenbusiness vraagt een ondernemer of een bedrag van 3.350 euro per ha genoeg is om in te schrijven bij de uitgifte van 1.000 ha landbouwgrond in de Flevopolder. Nu vind ik dat voldoende. Een eenvoudige rekensom leert dat we met de Oostvaarderplassen jaarlijks 18,76 miljoen euro plus de huidige beheerskosten oftewel een slordige 20 miljoen mislopen. Wie kan dat verantwoorden en ook nog duizenden dieren laten verhongeren? Misschien eens iets om Kamervragen over te stellen.

Vraagtekens