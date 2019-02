Vijf jaar na Ferguson: Wat zijn de gevolgen van de rassenrellen van toen?

Blog - deel 1Twee jonge aankomende journalisten gaan gedurende bijna twee weken in het Amerikaanse Ferguson - en buurstad St. Louis - op zoek naar de gevolgen van de rassenrellen vijf jaar geleden. De dood van twee zwarte jongemannen door politiekogels ontketende een enorme volkswoede onder de Afro-Amerikaanse bevolking in Missouri en vele andere staten van Amerika.

De twee Fontys Journalistiek-studenten Leon Kleinveld uit Tilburg en Liam Toll uit Helmond, tevens medewerker van het ED, maken een journalistieke productie over de invloeden van de protesten op het leven in die steden en de onderlinge verhoudingen. Via een blog berichten ze regelmatig in woord en beeld over hun bevindingen en ervaringen.

De ‘Ferguson Shooting’ in 2014 is niet het begin. Dat ligt eigenlijk nog eens drie jaar daarvoor – op 20 december 2011 – als de 24-jarige Anthony Lamar Smith na een achtervolging wordt doodgeschoten door Jason Stockly, een blanke politieofficier.

Op videoopnames uit de auto van Stockley is te horen dat hij vlak voor het incident nog zegt: ‘Going to kill this motherfucker, don’t you know it’. (Vanaf 4:20 is dat te horen) De nabestaanden van Smith krijgen een tegemoetkoming van 900.000 dollar maar de wegens moord aangeklaagde Stockly wordt op 15 september 2017 vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Wekenlange gewelddadige protesten tegen vermeend racisme door het politiekorps van St. Louis zijn het gevolg.

Opnieuw breekt er verzet uit nadat op op 9 augustus 2014 in het plaatsje Ferguson, bij St. Louis, de 18-jarige Afro-Amerikaanse Michael Brown wordt neergeschoten door Darren Wilson, ook een blanke politieman.

Volgens de politie zou Brown net een winkel hebben overvallen en op de vlucht zijn geslagen. Michael Brown overlijdt aan de gevolgen van zes schotwonden. De protesten die loskomen, zijn niet uitsluitend gewelddadig, de vreedzame varianten maken de slogan ‘Hands up, don’t shoot’ populair. Veel demonstranten zijn ervan overtuigd dat Brown zich had overgegeven. Later FBI-onderzoek naar het incident kan dit niet bevestigen en Wilson wordt ook niet veroordeeld.

Met name de dood van Michael Brown wordt gezien als de katalysator die ervoor heeft gezorgd dat de BlackLivesMatter-beweging zichzelf internationaal op de kaart heeft gezet. Op tal van terreinen, niet alleen politiek, maar ook in de sport en de cultuur weet die beweging aandacht te krijgen voor het vraagstuk van achterstelling van mensen met een donkere huidskleur.

Nu, vijf jaar later, is de vraag wat dat bloedvergieten, het racistische geweld en wat de protesten daartegen gedaan heeft met de bevolking van Ferguson en St. Louis, gekleurd of niet. Hoe zijn ze verder gegaan? Staan ze nog steeds lijnrecht tegenover elkaar? Komen zwarten nog altijd niet aan de bak?

Alle reden voor een zoektocht in beide steden en gesprekken met inwoners van diverse wijken, of het nu de oude wijzen in het bejaardenhuis zijn of de winkelier op de hoek, zo veel mogelijk direct-betrokkenen komen aan het woord. Ook de politie komt aan bod evenals verslaggevers van de lokale krant en studenten en activisten laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen.

Studiereis

,,Je mag naar elke plek op aarde om een productie te maken.” Dat krijgen wij te horen tijdens de buitenlandmodule van onze studie. Wij zijn: Leon Kleinveld en Liam Toll. Tweedejaarsstudenten journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. De komende tien dagen zitten wij in St. Louis, Missouri in de Verenigde Staten. Bekend dankzij de Mississippi River, bekend dankzij Huckleberry Finn.

De afgelopen weken zijn wij al bezig geweest met het voorbereiden van de productie. Bronnen benaderen, afspraken maken, de vlucht en hotel boeken, ons idee op papier zetten en hoe we het willen gaan vertellen, onder meer via deze blog.

Het idee vindt zijn oorsprong in een gedeelde passie tussen drie liefhebbers van journalistiek. In een eerder studieproject heeft een van ons (Liam) meegelopen met Arjen van Veelen. Die werkt als journalist voor ‘De Correspondent’. Zelf heeft hij een aantal jaren in St. Louis gewoond en gewerkt. Zijn verhalen hebben bij ons het verlangen gewekt om zelf te gaan kijken wat de rassenrellen van toen nu nog altijd teweegbrengen in het land van onze passie.

Van Veelen zelf verbleef in St. Louis ten tijde van de schietpartij die in het nabijgelegen Ferguson tot de dood leidde van Michael Brown. Bij de rellen die daarna uitbreken ziet hij winkels in vlammen opgaan, auto’s beschadigd raken en mensen worden belaagd. De politie moet met geweld optreden om de demonstranten in toom te houden. Ferguson is wereldnieuws. Als de agent van de schietpartij waarbij in 2011 in St. Louis de zwarte Anthony Lamar Smith de dood vindt, uiteindelijk in 2017 door een rechter wordt vrijgesproken van moord, breken opnieuw grote protesten en rellen uit in St. Louis en omgeving.

Deze twee ‘shootings’ vormen het uitgangspunt van onze productie. Wij gaan kijken en in kaart brengen hoe de twee steden zich over de afgelopen jaren herpakt hebben en hoe het nu met de inwoners gaat. Ook zullen we in de komende blogs beschrijven hoe het is om als twee studenten de grote oceaan over te steken voor onze droom, werken in het ‘grote’ Amerika.

