Volksraadpleging om fusieplan: Nuenens referendum kan beter

Dit referendum, al dan niet met het woord gedwongen erin, doet geen recht aan alle opvattingen.

De gemeenteraad van Nuenen heeft in het kader van het fusievoornemen, zoals dit vanuit de provinciale overheid wordt aangestuurd, besloten de inwoners te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming via het houden van een referendum. Een goede keuze dit laatste, immers op die wijze wordt in zekere zin recht gedaan aan, zoals bijvoorbeeld Sheila Sitalsing afgelopen vrijdag 22 juni 2018 in een column in de Volkskrant stelt dat: '...degenen die zich nu veronachtzaamd voelen, vertegenwoordigd zijn in de democratische besluitvorming.' (Dit naar aanleiding van het tussenrapport van de staatscommissie over het parlementair stelsel.)

Waar die commissie een pleidooi houdt voor het referendum staan in het Eindhovens Dagblad van diezelfde dag twee artikelen die in wezen een fout uitgangspunt aangeven bij het bedoelde referendum waar beiden, de Nuenense gemeenteraad en overigens ook de Nuenens burgemeester, voor gaan.

Elke student sociale wetenschappen leert gedurende zijn studie in het vak onderzoeksmethodiek/-techniek dat bij een enquête (ook wel aangeduid als survey-onderzoek) een vraag of de vragen in dergelijk onderzoek onder meer concreet en specifiek geformuleerd moeten zijn. Maar daarnaast, en dat is waar het in een referendum ook specifiek om gaat: de vraagstelling moet neutraal zijn. Vragen moeten de respondenten niet naar het antwoord sturen, dus deze mogen niet leiden d zijn. Een respondent moet niet alleen antwoord op de vraag kunnen geven, maar moet zijn of haar eigen antwoord (= persoonlijke mening) kunnen geven.

Suggestief

In het ED van zaterdag 23 juni jl. geeft journalist Lukas van der Storm een aardige analyse onder de veelzeggende titel 'Coalitie dreigt haar eigen referendum af te breken'. Zoals de betrokken Nuenenaar Rens Kuijten op donderdag 21 juni jl. reeds in De Nuenense Krant poneerde is het woord 'gedwongen' in de vraagstelling voor het referendum betreffende al of niet samenvoeging van de gemeente Nuenen bij - huiselijk geformuleerd grote broer - Eindhoven, suggestief en misleidend. Een neutrale vraagstelling 'Bent u voor of tegen samenvoeging van de gemeenten Nuenen en Eindhoven' geeft de Nuenense burgers de gelegenheid in alle vrijheid en gemotiveerdheid hun keuze te bepalen. (Inmiddels is het voorstel in deze zin aangepast, red.) Dat vormt vervolgens voor gemeenteraad een objectieve graadmeter om tot een weloverwogen besluit te komen. Dit betoog sluit aan bij de boven aangehaalde wetenschappelijke eisen waaraan de vraagstelling in een volksraadpleging of referendum dient te voldoen.

De heer Van der Storm gaat overigens nog verder in zijn analyse. Hij becommentarieert enerzijds het grillige pad (zie in dit verband ook bijvoorbeeld het artikel in het ED van 21 juni jl., de reactie van de gemeente Son: 'Wij hebben last van fusie') dat vanuit de provincie uitgezet wordt, zeker waar dit de grondslagen betreft van het aan de gemeente Nuenen opgelegde fusievoornemen. En anderzijds geeft die auteur aan dat door de formulering 'gedwongen samenvoeging' in de vraagstelling de Nuenense burgers de gelegenheid ontnomen wordt zich uit te spreken over de toekomst van Nuenen als zodanig, dus al of niet als zelfstandige gemeente of in samenwerkingsverband dan wel fusie met buurgemeenten.

De voorgestelde enquêtevorm nu doet op zich geen recht aan de verscheidenheid van opvattingen die er in de Nuenense gemeenschap leven met betrekking tot het al of niet samenwerken van de gemeente Nuenen met buurgemeenten. Dus of deze voor de hand ligt, noodzakelijk is en met wie dan?

Gelet op deze vragen ligt een referendum aan de hand van de volgende items, waarbij de respondent zijn/haar keuze kan bepalen, meer voor de hand. Op zich volstaat dan één vraag, die vervolgens uitloopt op een zevental alternatieven, als volgt:

Ik geef de voorkeur aan:

1. het handhaven van de huidige zelfstandigheid van de gemeente Nuenen ca;

2. de samenwerking van Nuenen ca, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo in het reeds bestaande samenwerkingsverband 'De Dommelvallei' versterken en uitbreiden, dus intensiveren;

3. een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Son en Breugel;

4. een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Geldrop- Mierlo;

5. een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeenten Son en Breugel en Geldrop/Mierlo;

6. een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Eindhoven;