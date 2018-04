Voor ANBO is 45-plusser niet te oud

Hoe verzint ANBO het om een vacaturesite te openen voor 45-plussers, betoogt commentator Chris Paulussen (ED 11 april). Als ouderenbond is ANBO volgens hem 'de weg kwijt'. ANBO hoort zich volgens hem 'niet te bemoeien met mensen die nog in de bloei van hun leven zijn'. ANBO zou zich moeten richten op 'mensen die echt oud zijn en problemen hebben met pensioenen, passende huisvesting, zorg, eenzaamheid, etc.'

Als belangenbehartiger houdt ANBO zich al bijna 120 jaar bezig met mensen die in de bloei van hun leven zijn. Echt oud - wat is dat eigenlijk? - is geen synoniem voor problemen. Verkeerde beeldvorming en stigmatisering blijven daarom belangrijke aandachtsgebieden van ANBO. Of het nu gaat om ouderen die de vrieskou niet zouden weten te trotseren (Stichting Gouden Dagen, goede doel voor ouderen), of 75-jarigen die per definitie eenzaam zouden zijn (minister Hugo de Jonge). Een 75-jarige alleenstaande kan inderdaad eenzaam zijn, maar dat kan ook gelden voor een 33-jarige in een ongelukkig huwelijk.

ANBO gaat uit van sterke burgers die zo lang mogelijk eigen regie willen en kunnen hebben. Soms daarbij geholpen om tot ver in de 90 zelfstandig te blijven wonen, bijvoorbeeld. Daarbij kijkt ANBO niet naar leeftijd, maar naar behoefte. Oud worden betekent niet dat je deel gaat uitmaken van een homogene groep. Gezond, ziek, rijk, arm - dé oudere bestaat niet.

Van onze achterban is een kwart werkzaam of werkzoekend. Daarom richten wij ons dus ook op de arbeidsmarkt. En ja, ook al vanaf 45-plus. Want alle media, ook het ED, hebben de afgelopen jaren, volop aandacht besteed aan de soms uitzichtloze positie van ouderen op de arbeidsmarkt. 55-plussers komen ongezien op de stapel afwijzingen als ze solliciteren. Die leeftijdsgrens hebben we sinds de economische crisis van 2008 zien dalen tot eerst 50 jaar en inmiddels zelfs 45 jaar. Niet ANBO zet 45-plussers weg als te oud, dat doet de maatschappij.

Als belangenorganisatie ageren we daar tegen. Van de 367.000 geregistreerde werklozen zijn er 164.000 45 jaar of ouder. De werkloosheidscijfers dalen, maar onder ouderen gaat dat langzaam. En achter de positieve macro-cijfers gaat veel individueel leed schuil. Bakken aan ervaring blijven onbenut, terwijl veel werkgevers zeggen geen personeel te kunnen vinden. ANBO wil die kloof dichten.

Juist nu de economie al een tijd op volle toeren draait, willen we oudere werkzoekenden een extra steun in de rug geven. Daar is veel behoefte aan, blijkt uit de duizenden bezoekers per dag in de korte tijd dat ANBO.nl/werkt in de lucht is. Werkzoekenden én werkgevers melden zich daar in groten getale. Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland, heeft het bedrijfsleven zelfs opgeroepen hun vacatures ook bij ons te plaatsen. 'MKB Nederland zet zich al jaren in om de positie van ervaren mensen op de arbeidsmarkt te verstevigen.' En: 'Nodig ook een 50-plusser uit als je een vacature hebt', aldus Visser.

Net als onze leden, een kwart van de ANBO-achterban is níet gepensioneerd, vinden we arbeidsparticipatie belangrijk. Of je nu 45 of 75 bent. Wat ANBO betreft voelt iedereen zich zo jong als hij of zij zichzelf voelt. Leeftijd is slechts een getal. Iedereen verdient het om gezien en gehoord te worden.