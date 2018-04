'Voor de zoveelste keer spijt van vliegen met Ryanair'

Een fles water heeft flink gelekt in het bagagevak boven ons hoofd. Bij het opstijgen ontstaat een soort regendouche. Het lek werd al voor de vlucht ontdekt, maar vanwege tijdgebrek niet door de stewardess opgelost. We hebben al een uur vertraging en het personeel ziet er afgepeigerd uit. Voor de zoveelste keer ben ik gevallen voor een goedkoop ticket van Ryanair en voor de even zoveelste keer heb ik er spijt van.

Even los van het feit dat de vliegtuigen zelden op tijd vliegen en je moet bijbetalen voor spelfouten op tickets of te grote koffers. Even buiten beschouwing gelaten dat je moet betalen om naast elkaar te zitten, zodat er eenmaal in het vliegtuig een stoelendans ontstaat. En afgezien van het feit dat de kans steeds groter wordt dat je vlucht geannuleerd wordt en dat je dan vrijwel altijd kunt fluiten naar een vergoeding of een soort van service.

Huilende stewardess

Ook wil ik er even buiten laten dat de toestellen niet comfortabel zijn en je bijna vijf euro betaalt voor een kopje koffie. Want in het midden van de chaos van al die reizigers die net als ik dachten voor een dubbeltje in de businessclass te zitten, was daar opeens een huilende stewardess.

Het was me al eerder opgevallen dat ik nog nooit een Ryanair-medewerker heb gezien met een lach op het gezicht. Medewerkers van de Action onder de luchtvaartmaatschappijen zien er nooit content uit. Dat kan komen door de stress die ze ervaren en wellicht ook doordat ze voor al dat harde werk flink onderbetaald worden. De huilende stewardess maakte indruk. Ineens kreeg het effect van mijn gierigheid een gezicht. Even afgezien van het feit dat het te belachelijk voor woorden is dat je voor een treinticket wél belasting betaalt, maar voor een vliegticket niet. En afgezien van het feit dat vliegen een van de meest vervuilende bezigheden is.

Schouder aan schouder

Die huilende stewardess belichaamde in haar eentje niet alleen de gierigheid van ons, hoe we daar schouder aan schouder zaten. Ze confronteerde ons ook met het feit dat elke euro die wij niet hadden betaald, ergens anders vandaan moest komen. En dat moet in dit geval deze stewardess zijn geweest.

Op het vliegveld, dat London Stansted wordt genoemd maar eigenlijk beter Cambridge South had kunnen heten, zag het zwart van de lotgenoten. Duizenden mensen waren in dezelfde val getrapt en velen vonden dat iemand anders zijn schuld. Als lemmingen op weg naar ons naderende einde baanden we ons zuchtend en zeurend een weg door ellenlange met paaltjes afgezette paden alsof we in de rij stonden voor een attractie waar niemand echt in wilde. Maar wie objectief kijkt kan eigenlijk alleen maar concluderen dat deze situatie volledig onze eigen keuze was. Onze fout.

Afvoerputje

Stansted mag met recht het afvoerputje van de andere grote vliegvelden in Londen worden genoemd. En even ontstond dat visioen van een Stanstediaanse situatie aan de Dommel. Eindhoven Airport wil van 43.000 vliegbewegingen groeien naar misschien wel 100.000 en nu al is het merendeel van de vluchten zo spotgoedkoop dat ze het winnen van een retourtje Amsterdam.