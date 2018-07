Voortgezet onderwijs: centraal eindexamen moet anders

OpinieDe auteur van dit artikel, Hans Sluijter, is docent in Eindhoven. Hij vindt het centraal eindexamen een naoorlogs relikwie dat wel een likje verf mag krijgen. Nu is het gestoeld op leren, testen en vergeten.

Een centraal eindexamen (CE) is niet eenduidig. Neem het examen Nederlands voor de havo. Het correctiemodel wordt vooraf door twintig docenten van de Vereniging Levende Talen doorgelicht, alvorens het definitief wordt vastgesteld. Dit schooljaar vond dit CE op 17 mei plaats. Op 18 mei werd al een aanvulling op het correctiemodel gepubliceerd, en op 22 mei nog een. Die twintig docenten waren klaarblijkelijk niet afdoende.

Bespreking

Op 23 mei organiseerde de vereniging Levende Talen een landelijke examenbespreking met zestig docenten, waarna op 24 mei een verslag werd uitgebracht met nieuwe aanvullingen. De secties per school steken ook nog hun koppen bij elkaar en ten slotte is een tweede corrector aan de beurt. De eerste en tweede corrector komen er niet altijd uit en soms middelen ze dan. Hoe moet een leerling een perfecte score neerzetten als al deze docenten, zonder enige druk en met zeeën van tijd, hier al niet uitkomen?

Er zijn meerdere argumenten waarom het CE ter discussie staat. Ten eerste neemt de hoeveelheid nieuwe informatie en wetenschappelijke theorieën jaarlijks gigantisch toe, terwijl de inhoud van een CE sinds de jaren vijftig redelijkerwijs gelijk is gebleven. Sinds eind jaren zestig is het vakkenpakket in het voortgezet onderwijs (VO) zelfs onveranderd gebleven. Kortom, ze lopen niet in gelijke mars.

Voorts meet een CE op vakniveau hoogstens een klein deel van wat we willen dat het meet. Evenzeer meet een CE geen sociale ontwikkeling zoals empathie, samenwerken, managen, zelfredzaamheid, ijver. Allemaal zaken die wel belangrijk zijn maar waarvoor je geen cijfers krijgt. Het CE test alleen kennis. Feitenkennis is van korte termijn, sociale ontwikkeling voor lange termijn. Ik daag eenieder uit om op papier te zetten wat hij of zij aan kennis nog weet van het CE. Een CE is gestoeld op leren, testen en vergeten.

Unieke potentie

Het belangrijkste argument tegen een CE is dat het tegen de vrijheid van onderwijs druist. De laatste twee schooljaren zijn scholen vooral bezig met examentraining. Dit is een enorm gemis omdat je de unieke potentie van een individuele leerling niet oogst.

We vinden het kennelijk belangrijker om alle leerlingen in hetzelfde tijdspad als een vierkant stukje hout in een rond gaatje te wurmen. Alsof een kind op het platteland in een Gronings gehucht, een kind in het centrum van Rotterdam dat tot haar achtste op het platteland in Turkije heeft gewoond en een hoogbegaafd kind woonachtig nabij een hightech-omgeving drie replica's van elkaar zijn. Een CE gaat te zeer uit van uniformiteit en juist daardoor merk ik voornamelijk bij vmbo-leerlingen veel desinteresse in 'leren'.

Internationaal

Hoe zit dit in andere landen? De OESO voert om de drie jaar een internationaal vergelijkend onderzoek van leerlingenniveaus uit, het zogenaamde PISA-onderzoek. Wat opvalt is dat de Europese landen Estland en Finland sinds 2000 significant beter scoren dan Nederland op het gebied van wiskunde, wetenschap en leesvaardigheid.

Finland kent geen vastgestelde einddoelen, geen cito-toetsen en geen CE's. Estland heeft gekozen voor een mix door vijf CE's van de achttien vakken te verplichten. In België wordt een CE door de desbetreffende vakdocent gemaakt. Kennelijk hebben andere landen argumenten gevonden dat een CE, zoals wij dat in Nederland kennen, een leerling niet per se beter maakt.

Ten slotte is er nog een emotioneel argument. Een leerling die op vijfhonderdste zakt - het komt voor - loopt een immens trauma op. Wat voor een leersignaal geven we hiermee aan kinderen?

Stel dat u een secretaresse bent en uw manager vindt dat uw telefoontechnieken niet op orde zijn. Dan zegt hij toch niet dat u uw gehele opleiding opnieuw moet doen? Nee, dan biedt hij een cursus telefoontechniek aan.

Wurgcontract

Ik heb een hoger beroepsopleiding en een wetenschappelijke opleiding gedaan. Na een lessenreeks was er een toets en indien je een onvoldoende had deed je die over totdat je een voldoende had. Ik heb wel eens drie jaar later een vak afgesloten. Beide opleidingen eindigden wel met een onderzoek, maar nimmer met een CE. Ik hoor niemand zeggen dat daar niet neutraal en objectief getoetst wordt. Helaas worden kinderen van 16 tot 18 in het VO voor het blok gezet. Een wurgcontract.