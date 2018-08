Wanneer wordt Eindhoven Philipsstad?

Ja hoor. lk las in het ED (dinsdag 31 juli) dat er een woontoren 'Frits' komt op Strijp-S . Naast de gebouwnamen van Anton en Gerard dus nu ook een woontoren Frits op Strijp-S.

En dan hebben we ook al een Philipswijk en een Philipsdorp. Nee, de aanhang wordt ook niet vergeten zien we in het Philips de Jongpark en het Philips van Lenneppark. Goed, ere wie ere toekomt maar de Philipssen hadden ook profijt van het 'beleid' van Eindhoven.