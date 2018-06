Waterstofauto heeft toekomst en ook treinen kunnen met behulp van waterstof worden aangedreven

OpinieDe auteur van dit artikel, Paul de Groot uit Den Bosch, is projectcoördinator Hydrogen Horizon Automotive Challenge. Hij vindt dat de toekomst van water-stofvoertuigen rooskleurig is. Er kunnen langere afstanden mee gereden worden en tanken kan in korte tijd.

Merijn van Schaik schrijft dat Toyota een waterstofauto gaat introduceren (ED Opinie 16 juni). De Toyota Mirai is echter al enige tijd op de markt voor een prijs van ruim 80.000 euro en een actieradius van ruim 700 km. Ja, Toyota is ook bezig een nieuw model op de markt te zetten met een actieradius van 1000 km. Hyundai heeft sinds 2012 de IX35 Fuel Cell op de markt voor een prijs vanaf 42.000 euro, wat goed is voor een mooie SUV. Deze kan op circa 5 kg waterstof 600 km rijden. De nieuwe Nexo haalt inmiddels al 800 km op dezelfde hoeveelheid waterstof.

Wat weinig mensen weten is dat inmiddels ook Volkswagen, Audi, BMW en Mercedes een testmodel hebben op waterstof. Het grote voordeel van een waterstofauto ten opzichte van een accu aangedreven auto is, dat elke waterstofauto een hybride auto is, en dus nagenoeg niet naar een laadpaal behoeft te rijden. Een volledig elektrische auto kan tot op heden maximaal 300 km rijden en moet dan minstens een half uur aan de snellader.

Nadeel

Het nadeel van snelladen is dat de accu's sneller defect raken. In Amerika is geëxperimenteerd met het uitwisselen van complete pakketten bij de diverse pompstations, doch dat is volledig mislukt. Niemand wil het accupakket van een ander in zijn auto. Het standaard opladen van een accu-auto kost gemiddeld 10 km per uur, dus voor een auto die 200 km op zijn accupakket moet rijden moet de auto 20 uur laden.

Een waterstofauto met een tankinhoud van circa 5 kg waterstof is in 5 minuten weer vol. De schrik bij veel mensen zit hem in de druk waarmee dat gedaan wordt, 700 bar. Op een van de drukste kruispunten in Parijs, Pont d'Alma, staat voor 70 fuel cell-taxi's een tankstation met een druk van 700 bar. Niemand hoeft bang te zijn voor deze hoge waarde. In Nederland rijden 45 auto's op waterstof en inmiddels hebben we vier publieke waterstof-tankstations, daarnaast hebben we nog een aantal private tankstations.