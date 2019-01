We kunnen elkaar helpen om de files op te lossen

Opinie/ pollDe auteur van dit artikel is Stijn Smeulders uit Helmond. Hij is lijsttrekker van de PvdA Brabant bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. In afwachting van meer asfaIt zijn er volgens Smeulders simpele manieren om de files in Zuidoost-Brabant snel te verminderen.

Het ED vroeg zich op 10 januari af waar de oplossing voor het fileprobleem in Zuidoost-Brabant blijft. Het eerlijke antwoord is dat de overheid heel veel doet om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, maar dat de oplossing niet alleen van de overheid kan komen. Er is ook hulp van de Brabanders nodig om de files op te lossen.

De gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie hebben in 2015 met elkaar een bereikbaarheidsakkoord gesloten. Daarom begint dit jaar de 265 miljoen euro kostende ombouw van de N279 tussen Asten en Veghel, waar alle stoplichten en rotondes verdwijnen. Tevens heeft de minister besloten dat de Rijksweg A67 tussen Eindhoven en Geldrop extra rijstroken krijgt (kosten 200 miljoen euro). Een financiële bijdrage van de provincie maakt dit mede mogelijk. Ook de A58 tussen Eindhoven en Tilburg krijgt met steun van de provincie extra rijstroken. Daarnaast wordt door provincie en gemeenten zo'n 100 miljoen euro gestoken in de nieuwe Westparallel bij Valkenswaard tussen de N69 en A67. De afgelopen jaren hebben gemeenten, provincie en rijk gezamenlijk dus de basis gelegd voor enorme investeringen in de hoofdwegen aan de randen van de regio.

Opwaarderen

Daarnaast is het nodig dat ook de belangrijkste verbindingsassen binnen de regio worden opgewaardeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de N619 (Gemert-Laarbeek-Eindhoven), A270 (Helmond-Eindhoven) en de corridor Ring-Kennedylaan in Eindhoven. Wat de PvdA betreft gaat de provincie hier na de Statenverkiezingen van 20 maart samen met de gemeenten fors in investeren. Uiteraard ligt al dit nieuwe asfalt er niet morgen, het aanpassen van wegen is een enorme klus, maar er worden stappen gezet.

Toch is het een illusie te denken dat er met deze gigantische investeringen in asfalt in de toekomst geen files meer zullen staan. Het volledig oplossen van de files door nieuw asfalt lukt in Nederland al decennialang niet en lukt in andere landen waar de economie en bevolking groeien net zo min. Er zijn ook andere maatregelen nodig.

De provincie heeft daarom de afgelopen jaren meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe snelfietsroutes in Brabant. Ook tussen Eindhoven en Helmond is zo'n route in aanbouw. Fietsen is gezond, goedkoop en duurzaam. Daarnaast rijden op drukke plekken in de regio meer en grotere bussen. Slimme technieken, waar Zuidoost-Brabant internationaal koploper in is en waar gemeenten en provincie veel in investeren, gaan ervoor zorgen dat de wegen in de toekomst beter gebruikt kunnen worden en het verkeer veiliger wordt. De komende jaren komen er nog meer vrije busbanen tussen Eindhoven en buurgemeenten, wordt het busstation in Eindhoven vergroot, komen in de avonden meer sprinters op het spoor tussen Deurne en Eindhoven en wordt het busvervoer naar drukke werklocaties als De Run in Veldhoven, Eindhoven Airport/Flight Forum en de Automotive Campus in Helmond verbeterd. Ook de betaalbaarheid van het trein- en busvervoer is een item. De rijksoverheid gaat over de tarieven van treinkaartjes, maar de provincie over de prijzen van de bus. Wat de PvdA betreft mag de bus wat goedkoper worden om op prijs beter te kunnen concurreren met de auto.

Comfortabeler

Uiteraard zijn er mensen voor wie het openbaar vervoer of de fiets vanwege hun werkzaamheden geen optie is, bijvoorbeeld als je bouwvakker bent en met je klusbus naar de bouwplaats moet. Of als je je kinderen op weg naar je werk naar school moet brengen. Toch weten we allemaal dat er veel automobilisten zijn die de auto gewoon comfortabeler vinden dan de fiets, de bus of de trein. Zélfs als ze dagelijks in de file staan.

Zelf reis ik dagelijks met de trein en de bus van mijn huis in de Helmondse wijk Brandevoort naar mijn werk in Valkenswaard. Dit kost me van deur tot deur 50 minuten. Doordat we tien jaar geleden hebben besloten busbanen aan te leggen in Eindhoven en randgemeenten, zoeven de bussen nu door de drukke stad. Met de auto is het, inclusief parkeren, in de spits net zo lang. Weliswaar is het OV wat duurder, maar daarvoor krijg ik werktijd terug. In de trein en bus ben ik online en kan ik mijn mails beantwoorden. Bovendien is een bus comfortabel. Ik vind het zelfs luxe, een auto met chauffeur! Bewustwording omtrent alternatieven voor de auto kan helpen om andere keuzes te maken.

Op korte termijn is de grootste winst daarnaast te behalen uit iets wat ogenschijnlijk heel logisch lijkt. Er staan alleen files in de ochtend- en avondspits. De capaciteit van het wegennet is in Zuidoost-Brabant minimaal 21 uur per dag voldoende om iedereen lekker door te laten rijden. Het is bijzonder dat we het nog steeds niet voor elkaar krijgen om te zorgen dat een klein deel van de spitsreizigers buiten de spits gaat reizen. Het is van belang om automobilisten er meer bewust van te maken dat eerder of later vertrekken voor minder reistijd zorgt. Dat moet wel mogelijk zijn. Daarom moeten de lessen in het mbo, hbo en universitair onderwijs niet meer om 8.30 uur starten en dienen overheidsinstellingen - voorbeeldgedrag - en maatschappelijke organisaties hun personeel te stimuleren niet om 8.30 uur op het werk te zijn. Help elkaar om de files op te lossen!