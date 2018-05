We moeten beter zorgen voor zorgmedewerkers

Brabant

Ook in Brabant hebben we de komende jaren meer handen in de zorg nodig. Dat vergt dat we beter zorgen voor alle huidige en toekomstige zorgmedewerkers. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een eerlijk loon staan aan de basis van tevreden medewerkers. Dat vergt van het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie een fors hogere investering dan de paar tientjes waarmee het de werknemers in de publieke sector nu afscheept. Het geld is er nu de crisisjaren achter de rug zijn. In ieder verkiezingsprogramma werd fors extra geld beloofd voor de zorg. Dit in contrast met de 1,4 miljard kostende afschaffing van de dividendbelasting die in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Het cadeautje aan buitenlandse aandeelhouders, dat de geloofwaardigheid van het kabinet aantast, kan beter besteed worden.