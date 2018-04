We zijn nog niet uit de crisis

OpinieDe auteur van dit artikel, Roland Raaijmakers uit Helmond, schrijft over de crisis die nog niet over is. Nederland is moeizaam uit het economisch dal gekropen. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij.

In 2008 werd de wereld in een diepe financiële en economische crisis gestort. Ook voor Nederland gold dat er door bergen zure appelen heen gebeten moest worden. Premier Rutte hield vol dat we echt wel uit deze misère zouden komen. En sterker dan ooit. Maar we moesten even ontberingen lijden. Bedrijven gingen failliet. Velen verdwenen de (deeltijd-)WW in. Goedopgeleide mensen vaak. Investeringen werden uitgesteld en veelal geschrapt.

Maar zie, de laatste, pakweg, twee à drie jaar boomt onze economie weer en Rutte, nog altijd kapitein op het Binnenhof, loopt dansend aan de kop van de fanfare. Het kan allemaal niet op. Bedrijven maken weer grote winsten. Er wordt geschreeuwd om personeel vanuit bijna alle branches. Het geld klotst tegen de plinten.

Nuancering

In deze halleluja-stemming lijkt het alsof er voor enige nuancering geen plaats meer is. En toch kraakt het op veel fronten. Juist op het gebied van kernwaarden die met name welzijn en levensgeluk beïnvloeden lijkt het fout te gaan. Er zijn niet genoeg woningen, noch in de huursector noch in de verkoop. En als ze er zijn, zijn ze niet te betalen. Zeker niet voor hen die nog moeten beginnen. We weten allemaal wat gebeurt als de woningmarkt vastloopt. Ontelbare branches zijn afhankelijk van deze markt.

Kijkend naar het wegen- en spoorwegennet blijkt onze infrastructuur niet goed onderhouden en niet tijdig vergroot. Plannen als 'de Ruit' zijn geschrapt. Dus staan we vaker en langer stil onderweg. De gezondheidszorg kan niet meekomen met de vraag en wordt onbetaalbaar. Op hoge leeftijd worden we geacht zelf onze nóg oudere naasten te verzorgen. Heleen van Royen en Hugo Borst deden ons de ogen openen. Het onderwijs, beginnend met de basisschool, levert jonge mensen af die wel weten hoe je een schooltje bouwt voor arme kindertjes in Nicaragua, maar zelf niet kunnen lezen, schrijven of rekenen.

De vraag of we werkelijk uit de crisis zijn lijkt gerechtvaardigd. Er wordt ons door de premier een soort van schijnsucces voorgetoverd in de hoop dat we over wat werkelijk speelt heen kijken en elkaar het geluk aanpraten.

Doorpakken

Toen het crisis was, hadden we juist vakmensen moeten behouden om met de lage materiaalkosten van toen het achterstallig onderhoud op gebied van woningbouw en infrastructuur aan te pakken. Juist in die jaren hadden we moeten doorpakken, want we zouden toch sterker uit die crisis komen? Beleidsmakers op de ministeries, hoogopgeleide plannenmakers, demografen en ik-weet-niet-wat voor deskundigen hadden moeten voorzien welke mega-problemen nu voor ons liggen. Dat is niet gebeurd of, nog erger, onder het tapijt geschoven vanwege electoraal gewin of misschien wel voor persoonlijk belang - 'kijk mij eens de Vader des Vaderlands zijn, die rol kan ik in Brussel ook spelen'.

Slecht onderwijs, geen woningen, vermolmde infrastructuur, gezondheids- en ouderenzorg geminimaliseerd tot onder de grens van het betamelijke. Dit alles tast de kern aan van een evenwichtige en gezonde samenleving. De armoede groeit en voedselbanken moeten alles uit de kast halen. Is het nog vol te houden dat we het beste jongetje van de klas zijn? Ja, er zijn gebieden waar het allemaal erger is. Maar is Nederland niet altijd een land geweest dat voorliep in het verbeteren van welvaart en welzijn en dat voor iedereen?

Doemdenker