Weg met de provincie: verkiezingen Brabantse regio's zijn sterk genoeg

Opinie Arme stad in rijke Brain­port-re­gio

10:07 De auteur van dit artikel is Kees de Heer woont in Eindhoven en is (kandidaat-)Statenlid voor het CDA. Hij vindt dat Eindhoven de spil is van een bloeiende Brainport-regio. De bedrijvigheid groeit en bedrijven weten de weg te vinden naar deze regio. Volgens een onlangs uitgevoerde monitor is de provincie Noord-Brabant een economisch sterke regio. Brabant scoort bovengemiddeld goed op indicatoren als 'economische groei' en 'R&D-uitgaven' ten opzichte van andere provincies en ook ten opzichte van concurrerende regio's in het buitenland. Te midden van de euforie van groei en vooruitgang is iets vreemds aan de hand. Eindhoven is namelijk een arme stad te midden van een bloeiende Brainport-regio.