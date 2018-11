Zelfmoord boeren: Onzekerheid van minister is strop om nek van boer

OpinieDe auteur van dit artikel is Joyce Maessen. Zij is partner van een melkveehouder in De Mortel. Met een meldpunt voor zelfmoord-preventie lost minister Schouten de problemen van boeren volgens Maessen niet op. De minister moet zorgen voor duidelijkheid.

Zelfmoorden worden overal gepleegd, dus ook in de agrarische sector. Minister Carola Schouten heeft een oproep gedaan om alert te zijn op suïcide-gevaar bij boeren. Ze spreekt over maatregelen die het aantal depressies en zelfmoorden bij boeren moeten terugdringen. Zogeheten erfbetreders worden geschoold om alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op depressie en risico op suïcide. Deze signalen kunnen worden gemeld aan het meldpunt 113 zelfmoordpreventie. De oorzaken van het probleem zouden zijn strenge regelgeving, eenzaamheid en financiële zorgen.

Ik vraag me af of minister Schouten in de gaten heeft hoe het komt dat dit gevaar steeds meer op de loer ligt? Het probleem wordt niet opgelost door het verwijzen naar een meldpunt, het geven van scholing en alerte erfbetreders. Ik heb altijd geleerd dat je een probleem kunt oplossen door de oorzaak aan te pakken. Niet door te proberen de gevolgen te voorkomen. Brandjes blussen noem ik dat.

Boer zijn is geen beroep, geen vak, het is wat je bent en wie je bent, iets wat je vol passie en overtuiging doet. Het is je bestaan en als je bestaan onzeker is, is dat voor boeren heel erg moeilijk. Het is geen kwestie van ontslag nemen en een andere baan zoeken. Het is je hele leven, je toekomst, je herinneringen maar vooral je identiteit die afbrokkelt.

Een koeienboer zonder koeien is voor zijn gevoel geen boer meer, evenals een varkensboer zonder varkens. Deze boeren weten niet meer wie ze zijn, waar ze voor staan en wat het leven verder dan nog voorstelt.

Strenger

Heeft minister Schouten wel in de gaten hoe dit stijgende zelfmoordrisico tot stand komt? Ik vraag het me af. Milieueisen worden strenger. In ons geval betekent dit bijvoorbeeld dat de vloer van onze stallen emissiearm moet worden, wat ook financiële lasten met zich meebrengt. Goedkoop is het niet en van sommige vloeren is de effectiviteit nog altijd niet bewezen. Maar het moet wel. Zit er nog asbest op de stallen? Voor 2024 moet dat verwijderd zijn.

Dan nog de fosfaatregelgeving, een onderwerp dat bij ons boeren dagelijks de revue passeert. Op dit moment komen de kosten ongeveer uit op 10.000 euro per dier. Kunnen wij dit betalen? Of gaan we dieren naar de slacht brengen? Wat zijn de - financiële of wettelijke - gevolgen als we niet aan de norm kunnen voldoen?

Dagelijkse vraagstukken die ons, koeienboeren, door het hoofd spoken. Het is vooral de onduidelijkheid die het ons financieel en psychisch zo lastig maakt.

Onlangs was ik op de CRV Boerindag, een dagje uit voor boerinnen waar workshops en lezingen gegeven worden en waar je gezellig kunt keuvelen over koetjes en kalfjes met andere hardwerkende vrouwen. Die mogelijk ook suïcidaal zijn, maar dat weet je niet.

Tijdens één van die workshops werd ons gevraagd drie vragen te beantwoorden. Wat is het probleem? Wat doet dit met je? En wat is je verzoek? De antwoorden waren akelig eensluidend. Onduidelijkheid over regelgeving stond met stip op 1, met als gevolg onzekerheid, terughoudendheid, angst voor de toekomst. Kijkend naar het probleem dat de minister schetst en de resultaten van de workshop, lijkt me de oplossing eenvoudig: Geef ons duidelijkheid!

Alle maatregelen en wetten zijn op één of ander vlak onduidelijk. Het is niet dat we het nut ervan niet inzien of hieraan niet willen voldoen, maar achter de invulling van elke maatregel staat een groot vraagteken. Dat we bijvoorbeeld niet weten of we wel de juiste vloer in de stal hebben, weerhoudt ons ervan om investeringen te doen. Deze vloeren haal je niet even bij de bouwmarkt.

De stal die je jaren geleden hebt gebouwd met het oog op de toekomst, staat voor een kwart of meer leeg. Ongewenst, maar om deze te vullen moeten we fosfaatrechten aanschaffen en dat is financieel niet haalbaar momenteel. Gemaakte kosten voor de stal kun je niet terugverdienen. En elke keer als je als boer die deels lege stal ziet, voel je de onzekerheid, je had mooie plannen, maar je weet nooit wanneer je het goed (genoeg) doet en of je deze plannen ooit kunt realiseren... Dat geeft stress, spanning en frustratie.