Aangewaaide Hongaar tekent na succesvolle proefperiode een contract bij FC Eindhoven

De creatieve middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, vertelde twee weken terug dat hij op de bonnefooi naar het Jan Louwers Stadion trok om een proftraining te aanschouwen , aan de praat raakte en een paar dagen later op proef mocht komen. Al snel was men bij FC Eindhoven overtuigd van zijn kunnen, hij speelde mee in de laatste oefenwedstrijd, thuis tegen Lierse Kempenzonen (0-2 verlies).

‘Eredivisie van Hongarije’

Rácz is een voormalig Hongaars jeugdinternational en was tot begin dit jaar actief in zijn geboorteland bij Újpest FC, waarmee hij op het hoogste niveau uitkwam. Tussen 2016 en 2019 kwam hij veel in actie in de ‘eredivisie van Hongarije’, maar afgelopen twee seizoenen een stuk minder. Zijn laatste officiële minuten maakte hij in juni 2020. In mei verbond Rácz zich nog aan derdedivisionist HSC’21 in Haaksbergen.