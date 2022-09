Aanvallende storm van FC Eindhoven zet op als vanouds, met Bannis als een vis in het water

Het stormde gisteravond als vanouds in het Jan Louwers Stadion, waar FC Eindhoven langs MVV wervelde (5-0 winst) . In die harde wind voelde spits Naoufal Bannis zich als een vis in het water, met twee goals als oogst. Na weken zoeken werd de aanvalskracht in vol ornaat geëtaleerd.

Een grauwe, regenachtige avond. En een tegenstander die de afgelopen weken ook verrassend goed presteert: MVV pakte acht punten tegen vier hoogvliegers. FC Eindhoven was vooraf dus gewaarschuwd. Maar de condens was nog niet van de zitjes geveegd, of de bal lag er al bijna in. Een blauwwitte wervelstorm zette vanaf het eerste fluitsignaal op, draaide de Maastrichtenaren dol en hield bijna negentig minuten lang aan.

Na slechts 37 seconden was Naoufal Bannis (20) al gevaarlijk, nadat balverlies werd afgedwongen door hoog Eindhovens druk zetten. ,,We waren hongerig”, grijnst de spits kort na de 5-0 overwinning. ,,In de afgelopen weken hadden we het voorin lastiger en creëerden we niet zoveel kansen. Vandaag waren we scherp, en was het écht next level.”

Blauwwitte voetbalshows

De laatste tijd ging het telkens over de defensieve stabiliteit als hét geheim van Eindhoven. Gisteren pakte het aanvallende gedeelte weer even de hoofdrol. Het deed terugdenken aan een aantal blauwwitte voetbalshows uit het voorbije successeizoen: de tegenstander bij de strot grijpen, fouten afdwingen, legio kansen creëren. Gisteren al vijftien doelpogingen voor rust, waarbij tweemaal het aluminium werd geraakt. Het vroeg verstoren van de MVV-opbouw leidde voor de thee ook tot twee goals. Beide treffers kwamen op het conto van Bannis, 2-0.

Naoufal Bannis beeld na zijn goal met zijn vingers een hartje uit. ,,Voor mijn vrouwtje", zei hij grijnzend na afloop.

De wedstrijd deed terugdenken aan de seizoensopening tegen FC Den Bosch, toen Eindhoven voor het laatste zó dominant opereerde (1-3 winst). Bannis profiteert er opnieuw optimaal van. Hij scoorde destijds ook tweemaal, wat sindsdien zijn laatste goals waren. ,,Dat spookte voor de wedstrijd wel door mijn hoofd”, aldus de Feyenoord-huurling. ,,Ik had al vier duels niet gescoord. En ik heb er altijd een hekel aan als ik niet scoor, want dan moet ik weer een week wachten.”

Regelmatig zoekende

Aanvallend was de ploeg de laatste weken veelal zoekende. De puzzel moest nog in elkaar vallen, en deed dat gisteren in ieder geval. ,,We hebben er met Charles-Andreas Brym een heel goede speler bij. En verder is het normaal dat het niet meteen loopt als je aan een nieuw team bouwt. We waren er veel mee bezig. Ik sprak er zelf ook vaak over met Ozan Kökcü, over hoe we ons meer konden laten zien voorin. We trainden ook veel op afwerken en vandaag zie je dat dat beloond wordt. Dit voelt goed en ik zit lekker in mijn vel.” Knipogend: ,,Alleen jammer dat ik wéér net geen hattrick maak.”

Jasper Dahlhaus (r) flitste weer continue over de linkervleugel en was een bron van dreiging.

Na rust was FC Eindhoven zelfs nóg iets dominanter, wat in augustus in Den Bosch niet lukte. Toen werd de ploeg van trainer Rob Penders teruggedrongen; nu liepen de blauwwitten uit naar 5-0 via Mawouna Amevor, Kökcü en Evan Rottier. ,,Onze beste wedstrijd tot dusver van het seizoen”, sprak de coach, die afgelopen weken meermaals kritisch was over het spel aan de bal. ,,Dat mag ook, want we willen beter worden en het kan ook beter. Dit vandaag is wat we graag zien: variaties, loopacties. Het had ook tijd nodig.”

Wereldvolley

De backs denderden tegen MVV weer continue naar voren, fungerend als extra aanvalswapens. Helemaal verheugd was Penders met de invallers. Zo stond Rottier koud in het veld en trof hij doel met een wereldvolley. ,,We hebben veel keuze”, aldus de trainer die nog niet kon beschikken over aanvallers Lamine Diaby-Fadiga en Pjotr Kestens. ,,Nu moeten we dit over een langere periode volhouden. Het seizoen is nog jong.”

‘Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan‘, klonk het na afloop bij de ereronde vanaf de tribunes. PEC Zwolle speelde gisteravond gelijk tegen Willem II (2-2), waardoor FC Eindhoven na zes duels in punten mede aan kop gaat. Wel heeft PEC een beter doelsaldo. Bannis: ,,De periodetitel? Dat is zeker wel een doel van ons.”

Trainer Rob Penders (r) treft met FC Eindhoven een oude bekende, MVV-trainer Maurice Verberne (l). De twee werkten eerder bij RBC en kort bij NAC samen.