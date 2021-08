Aanvallende versterking is binnen: FC Eindhoven strikt Canadees international Brym

Dit meldt de eerstedivisionist zondagmiddag via de officiële clubkanalen. De Canadees international (drie interlands, één goal) was clubloos nadat eerder deze zomer zijn contract afliep bij het Belgische Moeskroen, waar de veelzijdige voorhoedespeler afgelopen seizoen tot zeven optredens kwam, voornamelijk als invaller.

Brym werd geboren in Frankrijk, groeide als kind voor een groot deel op in Canada en keerde voor het voetbal weer terug naar Europa. Via Franse en Belgische jeugdopleidingen belandde hij bij Lille, waar de 23-jarige in 2018 een driejarige profverbintenis tekende. Tijdens een huurperiode van een half jaar bij Belenenses in Portugal maakte Brym zijn profdebuut, in 2020 trok hij transfervrij naar Moeskroen.