Aanvoerder Swinkels: ‘Woorden Lex Immers (NAC) moeten FC Eindhoven triggeren’

Oud-voorzitter Michiel Pieters definitief terug bij FC Eindhoven in commissa­ris­rol

29 oktober Michiel Pieters is deze week definitief benoemd tot nieuw lid van de raad van commissarissen van FC Eindhoven. De voormalig voorzitter van de club (2010-2015) was sinds medio 2020 weer veel bij de club betrokken, in een ondersteunende en adviserende rol.