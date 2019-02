Aanvoerder verklaart succes FC Eindhoven: ‘Nog nooit zo'n hecht team meegemaakt’

,,We zijn altijd een hechte ploeg gebleven, ook op moeilijkere momenten”, stak de aanvoerder van wal. ,,Iedereen doet wat-ie moet doen, niemand speelt voor zichzelf of geeft niet thuis. Of ik eerder zo’n hecht team heb meegemaakt? In mijn eerste periode bij FC Eindhoven (seizoen 2014-2015, red.) zat het ook goed, al hadden we toen iets meer kwaliteit. We waren toen bijna iedere wedstrijd beter dan onze tegenstander. Nu winnen we echt op vechtlust en juist omdat we zo’n hecht team zijn. Dat is het verschil.”

Van den Boomen stelt dat FC Eindhoven tactisch gezien niets anders is gaan doen. ,,Maar nu valt het kwartje wel de goede kant op. Kijk maar naar Volendam-uit (1-3 winst). Als zij voor rust de 2-0 maken, is het gespeeld. Nu gebeurde dat niet en buigen we het om. Dat is een beetje het geluk dat we momenteel hebben.” Verder toont de verdediging zich stabiel, maar nog belangrijker: ,,Meer spelers scoren nu en dan kom je tot prestaties. In veel wedstrijden die we eerder dit seizoen verloren, creëerden we wel kansen, maar maakten het niet af.”

Vertrouwen