Aanvoerders zijn klaar voor de derby: 'Eindhoven is braver, Helmond rauwer’

Branco van der Boomen

Opgroeiend in een PSV-familie kreeg Branco van den Boomen doorgaans weinig mee van FC Eindhoven. Alleen als de derby tegen Helmond Sport voor de deur stond, werd er door twee jongens uit zijn vriendengroep enthousiast over de club gesproken. ,,Ik ben ook een keer met ze mee geweest naar de derby, toen ik een jaar of dertien was. Ik kan me nog herinneren dat Ivo Rossen en Ruud Swinkels meespeelden bij Eindhoven.” Lachend: ,,En bij Helmond hadden ze een paar spelers, die leken toen ik klein was wel twee meter lang en schopten echt naar alles wat bewoog.”