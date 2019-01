Aanvoerdersband weer stevig om de arm van Van den Boomen: ‘Bewijzen dat die fout eenmalig was’

In de winterstop werd Van den Boomen, na een gesprek met Nascimento, in ere hersteld als de aanvoerder van FC Eindhoven. Tegen ODIN’59 (0-2 verlies) en NEC (3-2 winst) voerde de controleur weer als vanouds de troepen aan. ,,De trainer zei: iedereen maakt fouten. Het is aan jou om te bewijzen dat het eenmalig was”, blikte Van den Boomen terug op het gesprek. ,,Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ik de band terug zou krijgen, omdat ik in de periode voor de botsing (tijdens het duel met Jong FC Utrecht, red.) een goede aanvoerder ben geweest.”

Wijnrek

Tegen NEC werd Van den Boomen opnieuw door FC Eindhoven-fans verkozen tot Man of the Match. Inmiddels heeft de begenadigde passer een wijnrek nodig om alle gewonnen flessen in op te bergen. Ook dat laat zien hoe belangrijk hij - direct bij dertien goals betrokken - voor het huidige FC Eindhoven is.

,,Ik ga ervan uit dat ik het seizoen afmaak in Eindhoven. Er wordt wel geïnformeerd naar mijn prijs, maar clubs willen niet doordrukken”, aldus Van den Boomen, die aan de Aalsterweg nog een contract heeft tot medio 2020. ,,Ik vind het ook prima om het seizoen hier af te maken. Er ligt hier een mooie uitdaging. Als wij met z’n allen de play-offs halen, dan hebben we echt een wereldprestatie geleverd. Mijn doel is het team mee te nemen en dat te bewerkstelligen.”

Uitdaging