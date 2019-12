Achterin is FC Eindhoven niet bij de les

De supporters van FC Eindhoven hoefden gisteren geen man of the match aan te wijzen. De stadion-omroeper maakte de keuze voor hen en gaf de eer aan lokale bekendheid Toeterjan. In de businessclub ging laatstgenoemde op de foto en kreeg een fles bubbels. ,,Ik drink zelf niet en moet even kijken aan wie ik de fles geef", zei Toeterjan terwijl hij zijn toeters inpakte. ,,De wedstrijd was niet goed, hè."