Alessio Carlone (ex-FC Eindhoven) stopt per direct met voetballen vanwege hartproblemen

Alessio Carlone (24) moet per direct stoppen met voetballen vanwege een genetische hartaandoening, zo meldt de oud-speler van FC Eindhoven en FC Den Bosch woensdagavond zelf in een bericht op Instagram. ,,Mijn grootste angst werd werkelijkheid”, schrijft de Belg.

Op 3 september kreeg Carlone een telefoontje dat zijn wereld compleet op zijn kop zette. ,,De dokter vertelde me dat er een genetische hartaandoening is gevonden, genaamd ARVC, en ik moet per direct mijn voetbalcarrière beëindigen. Ik heb al veel uitdagingen in het leven gehad, maar deze wordt ongetwijfeld mijn grootste.”

Carlone speelde sinds begin dit jaar bij het Roemeense FC Botosani. Van begin 2016 tot medio 2017 kwam de aanvallende middenvelder op huurbasis uit voor FC Den Bosch en daarna nam FC Eindhoven hem transfervrij over van KRC Genk. Door blessureleed was zijn tijd in het Jan Louwers Stadion, tussen 2017 en 2019, niet zo succesvol als gehoopt. Hij kwam tot twaalf officiële duels (één goal).

Korte maar geweldige tijd

,,Mijn carrière als speler zit erop en ik heb een te korte maar geweldige tijd gehad. Voetbal heeft me gevormd tot de volwassen persoon die ik nu ben. Het heeft me heel mooie plekken in de wereld laten zien”, aldus de pas 24-jarige Carlone, die zijn bericht afsluit met een dankwoord. Hierin noemt hij ook zijn voormalige clubs en teamgenoten.