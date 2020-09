Amevor (FC Eindhoven) na vijf jaar terug bij nationale selectie Togo

De stage vindt namelijk plaats tijdens de interlandperiode in de eerste helft van oktober. De laatste keer dat Amevor opgeroepen werd voor Togo, het land waar zijn roots liggen, was in november 2015. De zevenvoudig international droeg het gele shirt voor het laatst tijdens een verloren WK-kwalificatietweeluik met Oeganda.

De verwachting is dat er tijdens de trainingsstage twee oefenduels worden afgewerkt. Er is nog niets officieel, maar volgens diverse Afrikaanse media is een vriendschappelijke ontmoeting met Soedan al geregeld en is de bond van Togo nog in gesprek met Libië en Centraal-Afrikaanse Republiek voor een tweede oefenpot.