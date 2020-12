Amevor na schorsing klaar voor Jong Ajax: ‘FC Eindhoven voor mij nu de beste optie’

,,FC Eindhoven is voor mij nu de beste optie”, zei Amevor zondag na de training. ,,Ik kom hier veel aan spelen toe.” De mandekker heeft een aanbieding gekregen om te verlengen tot medio 2023 en er is een tegenvoorstel verstuurd. ,,Het is nu aan de ‘grote mannen’. Zij willen iets, wij willen iets, we moeten een middenweg vinden.”

Basiself verder ongewijzigd

De beloftenploeg van Ajax kende in september en oktober een goede periode, met vijf zeges in zes duels. Afgelopen weken presteerden de talentvolle tieners echter wisselvallig en vorige week gingen ze onderuit bij hekkensluiter FC Dordrecht (3-1 verlies). ,,We weten dat ze goed kunnen voetballen, dus we moeten de strijd met ze aangaan”, laat assistent-trainer Ivo Rossen zondag weten. ,,Maar we moeten ook ons eigen spel spelen.”