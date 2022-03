Applaus daalt neer op FC Eindhoven in rouw: ‘Koppies leeg en dan mag er ook best trots zijn’

Gespannen blikken, knikkende knieën, hier en daar nagelgebijt. Één doelpunt, dat was alles. Dat was wat FC Eindhoven nodig had in het laatste half uur, om toch nog met die gewilde derde periodetitel aan de haal te gaan. Dus bij iedere bal richting de ADO-zestien zwelde het gekrijs op de tribunes aan. En voor iedere doelpoging of voorzet hielden er 3000 in het Jan Louwers Stadion heel even de adem in.