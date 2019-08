Bart Biemans tekent bij FC Eindhoven: ‘Ik was nog niet klaar met het profvoetbal’

De oud-speler van Willem II, Roda JC en FC Den Bosch liep eind 2018 al anderhalve maand stage bij FC Eindhoven. Toen kwam hij net terug van een knieblessure en leidde de proefperiode niet tot een contract. Biemans trok vervolgens in oktober naar Royal Knokke FC, actief op het derde niveau in België, en speelde daar veel wedstrijden.

,,Voor mij was het belangrijk weer speelminuten te maken na mijn blessure”, blikt Biemans terug op zijn tijd bij Knokke. De achterhoedespeler wilde graag weer aan de slag bij een profclub, in België of in Nederland, en zat rondom trainingen vaak in het krachthonk. ,,Voor mijn gevoel heb ik nog niet op een goede manier afscheid genomen van het profvoetbal. Ik ben nog niet klaar. Daarom ben ik heel blij met mijn contract bij FC Eindhoven.”