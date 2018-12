Basisplaats voor Rochdi Achenteh (FC Eindhoven) op bezoek bij Jong AZ

Nascimento: ,,Voor mij zijn dat grote teleurstellingen. Als je ziet hoe we die week daarvoor tegen SC Cambuur speelden (1-3 winst). Dat was onze beste wedstrijd van het seizoen. Ik dacht: die kinderlijke foutjes, die onvolwassenheden, dat hebben we nu wel gehad. Maar nee. Zeer frustrerend.”

Pak slaag

Nascimento: ,,Jong AZ is een jeugdig team met goede voetballers. Ze staan onderaan, maar onterecht, want ik vind dat ze goed spelen. Als wij daarheen gaan met de gedachte ‘dat doen we wel even’ dan krijgen we een pak slaag. We moeten dus alert zijn. We kunnen het ons niet permitteren geen drie punten te pakken. Die druk moeten we onszelf opleggen.”