Beelden bekijken en op de blaren zitten na nieuwe off-day FC Eindhoven: ‘Alsof het sommigen niet boeit’

Die vrije dag? Daar kunnen ze bij FC Eindhoven naar fluiten. Het wordt dinsdag, daags na de kansloze nederlaag bij Willem II (3-0), wedstrijdbeelden bekijken en op de blaren zitten. ,,Een off-day gebeurt normaal één keer in de twee jaar. Nu twee keer in drie dagen.”

Kort na het eindsignaal in Tilburg is duidelijk: dinsdag wordt er tóch getraind door FC Eindhoven. Meer dan terecht, zo vindt doelman Nigel Bertrams. ,,Het is eigenlijk schandalig, wat wij vrijdag tegen FC Dordrecht (4-0 nederlaag) en nu tegen Willem II hebben laten zien”, verwoordt de 30-jarige goalie zijn frustratie, kort na de 3-0 verliespartij in het Koning Willem II Stadion.

Er zat dinsdagavond niets in bij FC Eindhoven, dat ondanks de weer inzetbare wingbacks Jasper Dahlhaus en Tibo Persyn kansloos onderuit ging. Voorin was het tandeloos, en de tegengoals kwamen voort uit knullige fouten die doorgaans niet bij deze ploeg passen. Ja, pijntjes en schorsingen spelen de blauw-witten momenteel parten, weet ook Bertrams. ,,Maar we waren veel te laks. Fouten maken mag, maar het gaat om de intentie. We werden op felheid afgetroefd, net als tegen Dordrecht. En als het bij ons ergens níet aan mag liggen...”

Felheid, intentie: duidelijk de grootste doorn in het oog. ,,Een dip kan altijd. Maar als je ziet hoe we anderhalve week geleden met negen man tegen Heracles Almelo (1-0 zege) spelen, misschien wel de beste eerstedivisionist. Toen was het qua felheid maal tien, nu gedeeld door tien. Alsof het sommige jongens niet boeit, of zo.” Het chagrijn sijpelt tussen zijn zinnen door. ,,We moeten elkaar morgen even goed in de ogen kijken.”

Volledig scherm Keeper Nigel Bertrams uitte zich kritisch na de 3-0 nederlaag. Hier stopt hij een schot. © Pro Shots / Toin Damen

Als het aan Bertrams ligt, nemen zijn teamgenoten een voorbeeld aan middenvelder Brian De Keersmaecker, die dinsdag flink wat ballen veroverde en talloze meters maakte. ,,Complimenten voor Brian. Hij heeft echt álles gegeven. Dat kunnen we niet van iedereen zeggen, helaas. Ik denk dat de beelden dat morgen ook gaan uitwijzen. Zo’n off-day als vrijdag, dat gebeurt één keer in de twee jaar. Nu gebeurt het twee keer in drie dagen.” De keeper schudt het hoofd: ,,Zeven tegengoals in twee duels. Dramatisch.”

Voor de 1-0 van Jizz Hornkamp liet FCE’er Mawouna Amevor zich aftroeven door Elton Kabangu, die daarbij wel een overtreding leek te maken. Daar zat het FC Eindhoven tegen, maar even later zat het mee toen Willem II geen penalty kreeg. De achterhoede oogde kwetsbaar en onrustig, mede door het wegvallen van nog een defensief zekerheidje: Collin Seedorf haakte af in de warming-up (kuit).

Aanspeelpunt gezocht

Bertrams is kritisch op de aanval, die moeite had om de bal vast te houden: ,,Naar wie je ‘m ook speelde: de bal kwam net zo hard weer terug. Dat is frustrerend. We missen een aanspeelpunt, een type-Jort van der Sande. Voor mijn gevoel speelden we met twee teams, met twee blokken: voorin en achterin. Dat kan niet. Als we zo vrijdag thuis tegen Almere City spelen, dan gaan we er ook af.”

Tegen concurrent Almere keren aanvallers Evan Rottier en Charles-Andreas Brym terug van een schorsing. Zij kunnen het team een impuls geven, iets waar Justin Ogenia en Ozan Kökcü gisteren niet in slaagden vanaf de flanken. Kökcü leidde bovendien met een slordige pass de 2-0 van Dani Mathieu in, en Jeremy Bokila maakte de 3-0.

Knop moet om

Achter de frustratie bij FC Eindhoven gaat grote ambitie schuil. De club is ook wel erg verwend afgelopen anderhalf jaar. Verliezen van Willem II? Normaal geen schande. Alleen stelt de manier waarop ditmaal flink teleur. Eindhoven bezet nog altijd een knappe vierde plek. Wil het daar blijven staan, dan moet de knop echter wel snel om. ,,Hoe? Beelden bekijken en eerlijk naar elkaar zijn. Het moet echt beter.”

Volledig scherm Naoufal Bannis kreeg na rust een spaarzame doelkans namens FC Eindhoven, maar hij kopte naast uit een iets te hard lobballetje. © Pro Shots / Johan Manders