Bekerduel FC Eindhoven heeft extra lading voor Bourdouxhe: ‘FC Emmen ontnam me mijn eredivisiedebuut’

De trein naar de eredivisie komt niet vaak voorbij, zo realiseerde ook Bourdouxhe zich in 2018 met een aanbieding van FC Emmen op zak. ,,Voor sommigen is het misschien iets kleins, maar voor mij was het een jongensdroom om in de eredivisie te spelen. Ik was 27 jaar, het was nu of nooit”, vertelt de Belg, die naar Emmen trok maar daar nooit van de reservebank kwam.