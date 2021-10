Bekeruitschakeling laat diepe sporen na bij FC Eindhoven Vrouwen; tweede competitienederlaag

FC Eindhoven levert twee internatio­nals tijdens WK-kwalifica­tie aan nationale ploegen Canada en El Salvador

De zaalvoetbaltak van FC Eindhoven is het gewend om regelmatig spelers te moeten afstaan aan het nationale team. Bij de profsector is het een noviteit die sinds mensenheugenis niet meer is voorgekomen. Het moet wel haast de tijd van Noud van Melis, Frans Tebak en Dick Snoek zijn geweest dat de blauwwitten in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw internationals leverden.

8 oktober