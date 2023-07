Belgisch jeugdinternational verkiest FC Eindhoven boven contractverlenging in Genk

Vijf redenen waarom FC Eindhoven succesvol kan zijn in de play-offs, ook zichtbaar tegen Jong PSV

Dromen, het mag weer volop in het blauw-witte deel van de stad. Maandag start FC Eindhoven in eigen huis aan het play-off-pad naar promotie, met Almere City als eerste horde. Vijf redenen waarom de mannen van trainer Rob Penders succesvol kunnen zijn in de nacompetitie.