Best presterende thuisploeg FC Eindhoven op volle oorlogssterkte tegen Jong Ajax: ‘Voorin een luxekeuze’

VoorbeschouwingFC Eindhoven is de best presterende thuisploeg van de eerste divisie en kan vrijdag tegen Jong Ajax weer beschikken over internationals Charles-Andreas Brym (Canada) en Enrico Hernández (El Salvador). Of beiden ook starten, laat hoofdtrainer Rob Penders nog in het midden.

Brym en Hernández misten vanwege interlandverplichtingen de duels van FC Eindhoven met TOP Oss (2-1 winst) en De Graafschap (0-0). ,,Dat is jammer voor ons, maar zij zijn een ervaring rijker, reizen de hele wereld rond”, sprak Penders. ,,Ze zijn inzetbaar tegen Jong Ajax. Alleen het zijn ook pittige weken, zeker voor jonge gasten.”

De oefenmeester heeft een fitte selectie, alleen Justin Ogenia ontbreekt nog. Ook Maarten Peijnenburg, die vorige week bij De Graafschap uitviel met een ‘gat van twee centimeter in zijn been’, is weer fit en zal in de basis beginnen, aldus Penders. ,,Hij traint sinds woensdag weer volop mee. Het ziet er goed uit.”

Of Brym en Hernández ook starten, laat de coach dus in het midden. Eerder dit seizoen maakten de twee deel uit van de flitsende voorhoede die NAC in de eerste helft op de knieën kreeg (2-0 winst). ,,Dat was zeker een goede helft. Maar ook tegen Helmond Sport (3-2 winst) hebben we voor rust heel goed gespeeld, zelfs meer kansen gecreëerd, en dat was met andere spelers”, weet Penders, die toen Jort van der Sande verkoos boven Hernández. ,,We hebben gewoon veel keuze en concurrentie voorin. En ook zij die niet starten kunnen heel waardevol zijn als invaller. Het is een luxekeuze.”

‘Halen bijzonder veel punten thuis’

Luxe ervaren dit seizoen ook de toeschouwers in het Jan Louwers Stadion, waar FC Eindhoven nog ongeslagen is. De laatste vier thuiswedstrijden werden zelfs gewonnen, de beste reeks sinds seizoen 2016-2017. ,,We voelen ons hier goed, sterk. We halen nu thuis misschien bijzonder veel punten, maar dat zal zich op een gegeven moment ergens gaan compenseren. En we zijn ook pas net onderweg.”

Quote Ons centrale duo is met regelmatig ook speciaal en heeft bewezen op de nul te kunnen spelen. Rob Penders, Trainer FC Eindhoven

Jong Ajax is volgens Penders ‘altijd de Jong-ploeg met de meeste potentie’ en staat op plek negen, één punt minder en één plek lager dan FC Eindhoven. Welke spelers er uit de Ajax-bus stappen, is altijd een kleine verrassing (,,De laatste twintig procent van de ploeg laat zich moeilijk raden”). Wel lijkt de achterhoede zich in te kunnen stellen op spits Max de Waal, verkozen tot het beste talent van de eerste periode (acht goals). ,,Ons centrale duo is met regelmatig ook speciaal en heeft bewezen op de nul te kunnen spelen.”

Volledig scherm Charles-Andreas Brym (l) is ook weer inzetbaar voor FC Eindhoven, na interlandverplichtingen met Canada. © Pro Shots / Johan Manders