Bestenaar Kaj de Rooij (18) tekent eerste profcontract bij FC Eindhoven

Het heeft even geduurd, maar FC Eindhoven is erin geslaagd Kaj de Rooij (18) aan zich te binden. Het jeugdproduct uit Best tekende maandag zijn eerste profcontract, dat loopt tot medio 2021.

In het contract zit een eenzijdige optie voor FC Eindhoven om de samenwerking met nog eens één jaar te verlengen, tot de zomer van 2022. ,,Kaj maakt een goede ontwikkeling door. We zien veel potentie in hem”, aldus technisch manager Marc Scheepers, die vindt dat er een ‘eredivisiewaardige speler’ in de tiener schuilt.

De Rooij kende in de eerste maanden van deze competitie zijn definitief doorbraak aan de Aalsterweg. Halverwege september kwam naar buiten dat FC Eindhoven ermee bezig was de technische middenvelder annex buitenspeler vast te leggen. Begin november is er dan eindelijk witte rook.

Helmond Sport

Het verschil met vorig seizoen is groot, toen de Bestenaar er een beetje bij hing in Eindhoven en maar af en toe minuten maakte. In de zomer ging hij zelfs op gesprek bij Helmond Sport. ,,Maar ik wist ook toen al dat ik wilde blijven bij FC Eindhoven en voor een contract zou gaan”, aldus de jongeling.

In augustus, na het duel met FC Dordrecht (5-1 winst), kreeg De Rooij al te horen dat er een verbintenis in de maak was. ,,Ik ben blij dat het er nu eindelijk is. Ik hoop het gewoon zo ver mogelijk te schoppen in het voetbal. Twee jaar FC Eindhoven en dan de eredivisie in, dat is de bedoeling.”