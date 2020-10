Bevestiging vanuit de clubs: Kaj de Rooij van FC Eindhoven naar NAC

De Rooij heeft bij NAC een driejarig contract getekend en sluit maandagochtend meteen aan bij de groepstraining. ,,Het is eindelijk zo ver. Ik ben erg opgelucht en blij”, aldus de vleugelflitser op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. ,,Het nam de afgelopen periode wel wat extra druk met zich mee, maar dat hoort bij voetbal. Ik had liever dat het eerder was rondgekomen, maar dat is niet anders. Ik heb bewust voor NAC gekozen en het is de bedoeling om met NAC te promoveren.”

De Rooij gaat bij koploper NAC om het kampioenschap spelen. De jongeling kwam in 2016 vanuit Willem II naar FC Eindhoven en brak vorig seizoen definitief door in het eerste elftal, met 7 goals en 7 assists in 27 officiële wedstrijden. In de afgelopen weken ontpopte hij zich tot dé sterspeler van FCE: in de eerste 5 duels scoorde De Rooij er 4 en was hij 2 keer aangever.

Juventus

De Bestenaar had bij FC Eindhoven een contract tot 2021 (met daarin een eenzijdige optie voor de club om te verlengen tot 2022). Eerder in de transferperiode werd PSV concreet. In de afgelopen weken werd er flink wat gepolst door geïnteresseerde clubs, uit de eredivisie en zelfs door Juventus. Die topclub zou De Rooij willen stallen in het beloftenteam, dat op het derde Italiaanse niveau actief is.

