Bevrijd FC Eindhoven sluit roerige week af met winst op Jong Ajax

Na een onwennig begin gooide FC Eindhoven vrijdagavond tegen Jong Ajax de schroom van zich af en won overtuigend met 3-0. De thuisploeg ging in een roerige week even van standje crisis, voetbalde na het eerste kwart onbelemmerd en sloeg driemaal toe in de tweede helft.

De ban werd in minuut 56 gebroken door een goed spelende Iker Pozo, die eerst knap wegdraaide op het middenveld en seconden later na een gekeerd schot van Jasper Dahlhaus de rebound benutte, 1-0. Niet veel later de 2-0, een kopbal van Maarten Peijnenburg uit een vrije trap. En vlak voor tijd zorgde de bedrijvig ingevallen Jacky Donkor voor een fraai slotstuk: 3-0

Jorn Vancamp en ook Joey Sleegers begonnen voorin in de basis, voor het eerst in lange tijd. Op het middenveld kreeg Jens van Son zijn plek terug, wat ten koste ging van Dico Jap Tjong. Aanvallers Hugo Botermans en Jort van der Sande hoorden in tegenstelling tot het duel van vorige week met Jong PSV (0-2 verlies) ook niet bij de eerste elf van FC Eindhoven.

Ogen gericht op dug-out

De ogen waren gericht op de Eindhovense dug-out, waar assistent-trainers Jan Poortvliet, Pascal Maas en Ivo Rossen de leiding hadden. Zonder hoofdtrainer Ernie Brandts en keeperstrainer Maikel Aerts - beiden zitten momenteel thuis na de vertrouwensbreuk begin deze week - begon de thuisploeg nog wat onwennig, zowel met als zonder bal.

Volledig scherm Jan Poortvliet tijdens het duel van FC Eindhoven met Jong Ajax. © Pro Shots / Thomas Bakker

Maar in het tweede kwart oogden de Eindhovenaren als bevrijd en werd met meer overtuiging dan in voorgaande weken de aanval gezocht. Er kwam een gevaarlijk moment van Dahlhaus, een fraai schot van Sleegers en de grootste kans vlak voor de pauze voor Vancamp, die achter de Ajax-defensie opdook maar de bal een meter langs de kruising schoot.

Penalty Ajax en blessure Ünüvar

Ajax liet al vroeg in de wedstrijd een buitenkans op 0-1 liggen. Doelman Ruud Swinkels keerde net als vorige week tegen Jong PSV een penalty, ditmaal veroorzaakt door Collin Seedorf die een tegenstander op de hakken liep. Ajax kreeg nog een goede kopkans na achttien minuten en was vroeg in de tweede helft een keer dreigend, maar na een op het oog zware knieblessure van Naci Ünüvar voor rust maakten de gasten niet heel veel meer klaar.