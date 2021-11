Bij FC Eindhoven hopen ze dat de periodetitel snel gaat spelen: ‘Nu puur bezig met VVV-Venlo’

,,Er is nog niet over gesproken, ook niet over het wedstrijdprogramma. We zijn puur met VVV-Venlo bezig geweest”, stelt hoofdtrainer Rob Penders in aanloop naar het uitduel met VVV, vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Hij grijnst: ,,We hopen natuurlijk wel dat die periodetitel gaat spelen, ja.”