Bij FC Eindhoven onderschatten ze het door Feyenoord versterkte FC Dordrecht niet

FC Dordrecht werd in de eerste seizoenshelft eenvoudig aan de kant gezet door FC Eindhoven (0-3 winst), maar kreeg sindsdien met Claudio Braga een nieuwe trainer en in de transferperiode wierp de prille samenwerking met Feyenoord zijn eerste vruchten af. Zo kwamen er drie huurlingen vanuit Rotterdam naar het Riwal Hoogwerkers Stadion ,,Het is een beter team nu. Die linksbuiten (Crysencio) Summerville is echt de beste, de meest gevaarlijke”, aldus Nascimento, die de laatste drie duels van FC Dordrecht terugkeek. ,,Maar als wij ons niveau halen, winnen we deze wedstrijd.”