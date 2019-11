Blamage voor FC Eindhoven met zevende uitnederlaag op rij

FC Eindhoven startte met twee wijzigingen aan het duel met TOP. De geblesseerde Collin Seedorf werd op rechtsback vervangen door Valentino Vermeulen en op het middenveld kreeg Marcelo Lopes de voorkeur boven Cas Faber.

Hoewel de eerste helft van twee kanten weinig hoogstaand was, was FC Eindhoven wel de betere partij. De blauw-witten kregen meer kansen, maar na 19 minuten schoot Philippe Rommens een door Maarten Peijnenburg veroorzaakte vrije trap binnen. De bal belandde via de muur in de hoek van doelman Ruud Swinkels, 1-0.

De gelijkmaker kwam niet veel later, in de 28ste minuut. Een lage voorzet werd na een mooi overstapje van Lopes van dichtbij tegen de touwen geschoten door Kaj de Rooij (1-1), die in de vierde minuut ook al een grote mogelijkheid afdwong en na de rust ook een paar keer gevaarlijk was.

Blunder

De 2-1 werd ingeleid door een enorme blunder van Peijnenburg, die zich verslikte in zijn aanname en Giovanni Büttner strafte het van dichtbij af. FC Eindhoven incasseert dit seizoenen gemiddeld ruim twee goals per wedstrijd. Slechts twee andere ploegen kregen minder tegengoals te incasseren. De teller staat nu op 36 tegengoals.

Want TOP Oss, dat al drie wedstrijden op rij had verloren en voor vrijdagavond de minst scorende ploeg van de eerste divisie was, scoorde na rust nog een derde keer. Bij een lange bal in de 49ste minuut werd Lopes eenvoudig weggezet door Büttner, die de 3-1 maakte.