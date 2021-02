Blessuregolven zorgen voor hoofdbrekens en irritatie bij FC Eindhoven: ‘Het blijft gissen’

Bij FC Eindhoven keren vandaag Lorenzo van Kleef en Mitchel van Rosmalen terug in de selectie voor het uitduel met NAC (aftrap 16.30 uur), maar Flor Van Den Eynden ontbreekt door een enkelkwetsuur die hij vrijdag opliep tegen Go Ahead Eagles (0-2 verlies).

De teller staat nu op twaalf afwezigen en dat is veel. Naast de twee nieuwkomers (nog niet fit) en vier langgeblesseerden meldde afgelopen twee weken ook nog een handvol basiskrachten zich met spierproblemen in de ziekenboeg.

Ligt het aan een veld? De trainingen? Onregelmatige speeltijden? Of toch de korte winterstop? ,,We zijn er al twee weken mee bezig, dag en nacht, maar kunnen de vinger er niet op leggen”, sprak een wat geïrriteerde technisch manager Marc Scheepers. Ook een lange vergadering met de medische staf leverde gisterochtend niet de gewenste antwoorden op. ,,Deze situatie is voor iedereen frustrerend.”

Zeker ook voor trainer Ernie Brandts, die gisteren nog eens benadrukte dat er dit seizoen veel met data wordt gedaan om dergelijke blessuregolven juist te voorkomen. ,,Voor de trainingen horen we welke jongens vermoeid zijn of spierpijntjes hebben en daar houden we dan rekening mee. Het blijft gissen, maar de blessures lijken vaak een samenloop van omstandigheden.” Brandts: ,,Misschien moeten we in deze tijd in het algemeen nóg voorzichtiger zijn.”

Beelden NAC

Bij FC Eindhoven zijn beelden teruggekeken van de vorige ontmoeting met NAC in november (2-4 verlies). Die pot was het begin van een hoopgevende opmars, maar rond de winterstop kwam de klad er weer in en daar de blessures nog bovenop: FC Eindhoven pakte één punt in zes duels en zakte naar plek dertien. ,,Een slechte start, maar het kan in één wedstrijd zomaar weer omslaan. Voetbal is onvoorspelbaar.”

FC Eindhoven speelde afgelopen weken slechte maar ook goede helften, benadrukte aanvoerder Ruud Swinkels gisteren: ,,Het is de laatste tijd niet heel veel minder - alleen Jong AZ (3-2 verlies) was echt een uitglijder - maar uiteindelijk draait het wel om winnen. We mogen nu niet te ver achterop raken, ook met het oog op nacompetitie.” De 33-jarige maakte de play-offs al vijf meer mee. ,,Op die momenten voel je je écht voetballer.”