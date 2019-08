Blikvanger Van den Boomen ziet af van verbeterde aanbieding FC Eindhoven: ‘Zou graag een stap maken’

De aanbieding was er een voor meerdere seizoenen. Technisch manager Marc Scheepers ziet in Van den Boomen een cruciale speler en had hem graag langer bij de club gehouden. ,,Branco is een topspeler, die wil je niet zomaar kwijt. We hebben een voorstel bij Branco en zijn zaakwaarnemer neergelegd, met dit aanbod hebben we onze nek voor hem uitgestoken. We moeten zijn keuze om niet te verlengen respecteren. Hij heeft de wens uitgesproken om een stap hogerop te willen spelen, dat is zijn goed recht.”