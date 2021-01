Blunder in zwakke eerste helft nekt FC Eindhoven uit bij Excelsior

FC Eindhoven deed er na rust alles aan en zette Excelsior onder druk, met al vroeg in de tweede helft een afstandsschot op de lat van Jort van der Sande. De Eindhovense pressie leidde tot gele kaarten (drie na de thee, vier in totaal), een paar kansjes en een spannend slotoffensief, maar Excelsior was een kwartier voor tijd nog het dichtst bij: Siebe Horemans liet uit een vrije trap de Eindhovense deklat trillen.

FC Eindhoven verloor de wedstrijd in de eerste helft. Zeker in het eerste kwartier klopte er verdedigend niets van. Excelsior-spits Stijn Meijer vergat in de tweede minuut de 1-0 van dichtbij binnen te lopen en kreeg niet veel later nog een goede kans. Linksback Brandon Ormonde-Ottewil legde de defensieve kwetsbaarheid ook bloot en raakte in minuut tien de paal.