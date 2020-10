Borgmans kent prima profdebuut bij FC Eindhoven: ‘Ik ben vooral heel dankbaar’

De handschoenen gaan uit. In huize Borgmans zal het paar een mooi plekje krijgen, als herinnering aan zijn eerste profminuten. Vorige maand werd hij een volwassene voor de wet, gisteren ontving hij na de wedstrijd tegen Excelsior een vaderlijke knuffel van keeperstrainer Maikel Aerts. ,,Hij zei dat-ie trots op me is”, vertelde de goalie uit Valkenswaard glunderend. ,,Ik ben vooral heel dankbaar. Dat ik er mag staan en dat het team me het vertrouwen geeft.”