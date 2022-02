Bovenin meedoen? De winteraanwinst van FC Eindhoven weet hoe dat is: ‘Mijn carrière hier nieuw leven inblazen’

Bovenin meedoen? Matthias Verreth (23) weet maar al te goed hoe dat is. Tussen 2016 en 2019 eindigde hij met Jong PSV steevast in de top vijf van de eerste divisie. ,,Het geheim? Als er een geheim is, dan ga ik dat natuurlijk niet in de media vertellen”, grijnst Verreth. ,,Wel stond er destijds bij Jong PSV minder druk op. Hier staat wél iets op het spel, namelijk de play-offs.”